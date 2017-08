Během 10 až 20 let padne teplotní rekord, řekl v Rozstřelu meteorolog Dvořák

Bude úterý nejteplejším dnem letošního roku? To je podle meteorologa Petra Dvořáka z Českého hydrometeorologického úřadu velmi těžké odhadnout. „Je předčasné říct, jestli je dnešek nejteplejším dnem. Podle předpovědí se ale zdá, že by tomu tak mohlo být.“

Nynější extrémní horka jsou podle Dvořáka způsobena teplým vzduchem, který do Česka přichází ze severu Afriky. „Na Sahaře je nyní kolem pětačtyřiceti stupňů, v Persii dokonce padesát stupňů Celsia. Tento vzduch k nám proudí a přináší právě současnou vlnu veder.“ Stejně tak ale může podle něj do Česka začít proudit vítr ze severu a přinést ochlazení.

Rozhovor se stočil také k dosavadnímu teplotnímu rekordu z roku 2012, kdy bylo v Dobřichovicích naměřeno 40,4 stupně. „Dá se předpokládat, že během následujících deseti až dvaceti let padne další teplotní rekord,“ myslí si Dvořák.



Atmosféra je velmi složitý mechanismus

Kvalita předpovědi počasí se v posledních desetiletích významně zlepšila a zrychlila. „Zlepšila se komunikace a výměna dat v rámci celého světa. Takže máme stále lepší a lepší výsledky,“ říká meteorolog. „Nepůjde to tak ale do nekonečna. Atmosféra je velmi složitý mechanismus a ani sebedokonalejším počítačem ji nelze spočítat,“ dodává.

Kvalita předpovědi záleží podle něj ale také na meteorologovi, který ji vytvoří. „Každý se zaměřuje na něco jiného – někdo se zaměřuje na bouřky, někdo zase na změny teplot nebo srážky,“ vysvětluje.

A co si myslí meteorolog o klimatizaci? Lidé ve větších městech si podle něj mohou zajít do supermarketu, který je klimatizovaný, a vyhnout se tak vedru. Obecně se doporučuje, aby byl rozdíl do pěti stupňů Celsia. „Mně přechod do chladu dělá dobře a snáším to bez problému. Takže nezastávám mainstreamový názor, že by ten kontrast neměl být velký. V zimě si také zatopíme tak, aby nám bylo příjemně,“ myslí si Dvořák.