Únorové noci budou mrazivé, přes den se teplota postupně dostane nad nulu

„Chladnější ráz počasí z posledních týdnů bude pokračovat do konce února. V polovině února se teploty už dostanou do intervalu průměrných dlouhodobých hodnot, ovšem stále se budou udržovat na její spodní hranici,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Noční teploty se po následující čtyři týdny budou pohybovat většinou pod nulou. „Denní teploty s výjimkou prvního týdne se budou už udržovat nad bodem mrazu. V průběhu jednotlivých týdnu ovšem může docházet i k výraznému kolísání denních teplot,“ varují meteorologové. Celkově bude období od 6. února do 5. března teplotně průměrné nebo slabě podprůměrné.

Příští týden se očekává předpověď minimum srážek. Následně dojde k pozvolnému zvyšování srážkových úhrnů. „Stále se bude jednat o podprůměrné nebo průměrné množství,“ uvedli meteorologové.

Měsíční výhled počasí ČHMÚ vydává měsíční výhledy bez přesných údajů o teplotách a množství očekávaných srážek, dlouhodobé předpovědi totiž nejsou spolehlivé a často nevycházely. Výhledy udávají jen očekávaný trend ve vývoji počasí a celkový charakter počasí, tedy pravděpodobnost srážek a teplot v porovnání s průměrem. S orientací v grafech vám pomůže náš návod.

V neděli podle týdenní předpovědi očekávají oblačno až zataženo, během dne od jihozápadu místy až polojasno. Ojediněle se v noci a ráno na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku objeví místy mlhy, i mrznoucí. Déšť, mrznoucí déšť či déšť se sněhem se může vyskytovat ojediněle v noci a ráno na severu a východě. V polohách nad 700 metrů se může jednat o srážky smíšené nebo sněhové. V noci se minimální teploty budou pohybovat od -2 do +2 °C. Ve dne dosáhnou maximálně 3 až 7 °C

Také pondělí má být oblačné až zatažené. Na jihu území se objeví zpočátku místy déšť, většinou mrznoucí a nad 800 metrů sněžení. Během dne na severu a severovýchodě bude místy nebo ojediněle sněžit, v polohách pod 400 metrů budou srážky zpočátku dešťové. Místy se mohou objevit mlhy, a to i mrznoucí. Teploty ve dne vystoupají na 0 až +4 °C, v noci budou mezi +1 až -3 °C, při vyjasnění až -6 °C.

Výstraha před ledovkou Téměř v polovině republiky od sobotních 20 do nedělních 10 hodin opět hrozí ledovka. Výstraha platí pro Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj a také pro okresy Vyškov, Hodonín a Břeclav v Jihomoravském kraji. Podle ČHMÚ se bude v těchto regionech místy vyskytovat déšť střídající se se sněžením a ojediněle se při dešti a teplotách pod bodem mrazu bude tvořit ledovka. Zdroj: ČTK

Podobný ráz počasí očekávají meteorologové i v úterý. Na horách a na jihozápadě místy bude místy sněžit, jinde bude sněžení ojedinělé. Noční teploty klesnou na -2 až -6 °C, na severovýchodě až -8 °C. Místy se tak bude tvořit náledí a zmrazky. Denní teploty budou -4 až 0 °C, na severovýchodě -6 až -2 °C.

Ve středu se může zatažená obloha míst projasnit. Na horách místy, jinde ojediněle čeká předpověď slabé sněžení. Noční teploty se budou pohybovat mezi -6 až -10 °C, při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem -14 °C. Denní teploty zůstanou hluboko pod bodem mrazu mezi -8 až -4 °C.

Také ve čtvrtek může být přechodně až polojasno a místy se může objevit slabé sněžení. Noční teploty zůstanou stejné jako ve středu, tedy -6 až -10 °C, při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem -14 °C. Přes den se budou pohybovat teploty do -7 do -3 °C, při malé oblačnosti do -1 °C.

Od pátku do neděle má být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle se může objevit slabé sněžení nebo mrznoucí mlhy. Noční teploty klesnou na -4 až -9 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem -14 °C. Denní teploty se budou pohybovat v rozmezí -6 až -2 °C, při malé oblačnosti kolem 0 °C.