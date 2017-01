Sněžení a vítr komplikují dopravu. Na silnicích se tvoří sněhové jazyky

Silničáři v Ústeckém kraji odklízí čerstvě napadaný sníh. Několik úseků silnic v Krušných horách je zavřených. Řidiči také musí počítat s ledovkou. Policie je proto nabádá k opatrnosti. Nesjízdné jsou tři úseky na Chomutovsku, z toho jeden silničáři přes zimu neudržují. Potíž v sobotu budou tak budou mít lyžaři, kteří budou chtít jet směrem od Klášterce nad Ohří do střediska Klínovec.

Na Teplicku je dočasně uzavřena trasa z Mikulova na Moldavu. Čerstvý sníh je také na hlavní silnici D7 od Chomutova ke státní hranici s Německem. Ve stoupání tam mají problémy od začátku týdne kamiony.

Kluzké jsou vozovky v nižších polohách. S velkou opatrností jezdí řidiči trolejbusů v Ústí nad Labem. Některé spoje tak mohou mít mírné zpoždění. Kvůli pátečnímu silnému větru byl zastaven provoz lanovky na Větruši, dnes už znovu jezdí.

Silnice z Plzně na Karlovy Vary se podařilo zčásti zprůjezdnit

Na severním Plzeňsku stále trvá kalamitní stav, který silničáři vyhlásili v pátek, neboť za silného větru nebylo možné udržet silnice kolem hlavního tahu z Plzně na Karlovy Vary průjezdné. Během noci se tam podařilo zprovoznit všechny i vedlejší zaváté silnice.

„Do jejich odklízení jsme se pustili v noci, všechny jsou průjezdné, i když místy třeba jen pro jedno auto a na míjení si musejí řidiči najít místo. Během dne budeme tyto úseky dál prohrnovat a rozšiřovat,“ řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Předpokládá, že také silničáři odvolají kalamitní stav.

„Oproti pátku je situace nesrovnatelně lepší, přesto panují zimní podmínky a řidiči s tím musejí počítat,“ upozornil dispečer. Ve vyšších polohách kraje se šoféři mohou setkat se sněhovými jazyky, vrstvami sněhu či náledím.

Sněhové jazyky na silnicích se mohou dál tvořit na severním Plzeňsku a Tachovsku, ale také v otevřených úsecích ve vyšších polohách Šumavy či Českého lesa. Místy je na silnicích také ledovka.

Přechod na Harrachově zůstává pro kamiony uzavřený

V Libereckém kraji je pro kamiony stále zavřená silnice do Polska přes Harrachov. Osobní vozy místem projedou. Řidiči musí počítat se zbytky sněhu na silnicích a závějemi. „Chtěli jsme zprůjezdnit úsek přes noc, ale kvůli čerstvému sněhu to nešlo,“ uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost. Při cestě do zimních středisek motoristé musí počítat dnes znovu se sněhovými jazyky.

Na silnicíchve Středočeském kraji leží mnohde nová neošetřená vrstva sněhu, a to například i na dálnici D4 a D6. Na řade míst v kraji stále sněží, někde řidičům cestu komplikuje silný vítr, a to například na Pražském okruhu, plzeňské dálnici D5, na Benešovsku a Příbramsku.

Na silnicích ve vyšších polohách Královéhradeckého a Pardubického kraje se vlivem nárazového větru tvoří sněhové jazyky a závěje. Všechny silnice na východě Čech jsou však se zvýšenou opatrností sjízdné.

Páteční bílá tma na Božím daru: