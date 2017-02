V noci tuhý mráz, denní teploty porostou. Od úterý až k sedmi nad nulou

Mrazivou noc ze středy na čtvrtek má za sebou Jizerka v Jizerských horách teplota tam klesla k minus 20 stupňům. Podobně mrazivé počasí už ale nelze očekávat během čtvrtka.

„Na obloze bude převažovat hodně oblačnosti. Během čtvrtka sice může být na některých místech i polojasno, ale jen přechodně, protože do večera se většinou znovu zatáhne,“ uvedla Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu. „Teploty budou zůstávat pod nulou, jen při polojasnu se mohou výjimečně vyšplhat až ke dvěma stupňům nad nulou,“ dodala.

Hodně oblačnosti má podle meteoroložky vydržet na obloze až do konce tohoto týdne, v sobotu se přidá hlavně v Čechách místy sněžení nebo déšť se sněhem. V neděli by měla odpoledne oblačnost pozvolna ubývat. „Od pátku do neděle budou teploty v noci klesat většinou slabě pod nulu, jen při zmenšené oblačnosti a slabším větru může být až osm pod nulou,“ uvedla Hujslová s tím, že nejvyšší denní teploty budou nejčastěji slabě nad nulou.

V příštím týdnu má oblačnosti ubývat, převládat má jasno nebo skoro jasno, v pondělí je ještě třeba počítat ještě místy s nízkou oblačností, v dalších dnech se ale má vyskytovat už jen ojediněle. Noční teploty lze očekávat nejčastěji mezi -3 až -8 °C, nejvyšší denní mezi 2 až 7 °C, ale při celodenní nízké oblačnosti zůstane i přes den jen kolem 0 °C.

Ve čtvrtek má být zataženo až oblačno, ojediněle může slabě sněžit. Ojediněle, během dne přechodně místy, má být polojasno. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.

V noci na pátek meteorologové očekávají zataženo až oblačno, jen ojediněle polojasno. Ojediněle slabé sněžení. Nejnižší teploty -1 až -5 °C, na severovýchodě až -8 °C. Mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Českomoravské vrchovině postupně čerstvý 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s.

V pátek přes den lze očekávat zataženo až oblačno, jen ojediněle polojasno. Na Českomoravské vrchovině místy, jinde ojediněle slabé sněžení, večer na jihu území i mrznoucí mrholení. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až +5 °C. Čerstvý jihovýchodní až východní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na Českomoravské vrchovině a v Krušných horách kolem 20 m/s.

V sobotu má být zataženo až oblačno, místy, zejména v Čechách sněžení nebo déšť se sněhem. Ojediněle polojasno. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až -8 °C. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi 0 až +4 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině místy v nárazech kolem 15 m/s.

V neděli má být zataženo až oblačno, ojediněle slabé sněžení nebo déšť se sněhem. Zpočátku ojediněle, během dne postupně místy polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty mají být mezi -1 až -5 °C, při slabém větru a sněhové pokrývce až -8 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.

Jasno nebo skoro jasno meteorologové očekávají v pondělí, místy může být zataženo nízkou oblačností, která se bude během dne většinou rozpouštět. Ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při slabém větru a sněhové pokrývce až -10 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při nízké oblačnosti kolem -1 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině v nárazech kolem 15 m/s.

Počasí od úterý do čtvrtka by podle vyhlídky mělo být jasno nebo skoro jasno, ojediněle může být zataženo nízkou oblačností. Ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -3 až -8 °C, při sněhové pokrývce až -10 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při nízké oblačnosti kolem 0 °C.