Ledoví muži dorazí s předstihem, oteplí se až ve čtvrtek

7:59 , aktualizováno 7:59

V následujících dnech přijde do Česka studené počasí. Především od úterý do čtvrtka se budou noční teploty pohybovat kolem nuly. Ke konci pracovního týdne se však oteplí až přes dvacet stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.