Poslední prázdninový týden se vrátí třicítky, o víkendu se mírně ochladí

Podle meteoroložky Michaely Valachové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) začne oblačnost ubývat už v pondělí. „Během posledního prázdninového týdne nás čekají slunečné dny, kdy se teploty postupně opět vyšplhají na hodnoty kolem 30 °C. Nejteplejším dnem bude pravděpodobně čtvrtek, kdy se k nám od západu začne přibližovat zvlněná studená fronta,“ uvádí.

Silnější bouřky meteorologové očekávají až v druhé polovině tohoto týdne v souvislosti právě se zvlněnou studenou frontou. Ta s sebou přinese také ochlazení, první školní den proto budou s největší pravděpodobností maxima většinou pouze do letních 25 °C.

V pondělí bude většinou polojasno, v jihozápadní polovině území zpočátku až zataženo a ojediněle přeháňky nebo i bouřka. Večer postupné ubývání oblačnosti na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 °C, na severovýchodě Čech bude o něco chladněji - jen kolem 20 °C. Teploty v 1000 m na horách se budou pohybovat kolem 14 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 18 °C. Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s.

V noci na úterý čekejme jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 8 °C. Přes den pak bude stále jasno nebo skoro jasno, jen na severovýchodě zpočátku polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 27 °C, v západní polovině Čech až na 29 °C.

Ve středu nás čeká jasná nebo polojasná obloha. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C, nejvyšší denní vystoupí na 26 až 30 °C.

Ve čtvrtek bude skoro jasno nebo polojasno, ale v Čechách během dne od západu přibude oblačnost a místy se objeví přeháňky nebo bouřky. V noci naměříme 16 až 12 °C, přes den pak 28 až 32 °C.

V pátek předpokládáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Na jihovýchodě ale zůstane místy i polojasno a srážky se zde vyskytnou jen ojediněle. Noční teploty se budou pohybovat mezi 18 až 14 °C. Ve dne teplota stoupne v Čechách na 25 až 29 °C, na Moravě a ve Slezsku na 29 až 33 °C.

Od soboty do pondělí nás pak podle vyhlídky počasí čeká oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Místy zůstane i polojasná obloha, zejména v jihovýchodní polovině území. Nejnižší noční teploty by se měly zpočátku pohybovat mezi 18 až 14 °C, postupně od západu 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty by měly stoupnout na 26 až 31 °C, od západu postupně 20 až 25 °C.