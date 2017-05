V Česku v noci opět mrzlo, na Karlovarsku bylo až minus 10 stupňů

V noci na středu opět mrzlo v Karlovarském kraji. Na několika meteostanicích teploty klesly značně pod nulu a přízemní teplota spadla i k -10 stupňům, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Pod kvetoucími stromy tak řidiči museli ráno škrabat led ze skel aut.

Například v Šindelové na Sokolovsku bylo v noci okolo minus osmi stupňů a u země byl mráz ještě větší. V Krásném Údolí v okrese Karlovy Vary sice teplota ve dvou metrech nad zemí klesla jen na dva stupně pod nulu, u země ale bylo i pod minus deset stupňů.

Podle pozorovatele ČHMÚ Rudolfa Kovaříka z Šindelové tak nízké teploty jeho stanice nezaznamenala od roku 1976.

„To, že na zmrzlé klesne teplota pod nulu, se stává, ale aby klesla pod pět stupňů, je výjimečné, natož na minus 8,2 jako v noci,“ řekl. Pro květiny nebo ovocné stromy to podle něj může být pohroma. „Když sadařům nad ránem klesne teplota před východem Slunce pod nulu, počítají každou minutu, ale v úterý byl mráz už od večera až do dnešních 4 hodin ráno. To jsou hodiny, a to je pro květy špatné,“ uvedl Kovařík.

Jak ze svých dlouholetých zkušeností odhaduje, nemusí jít o poslední mrazivé noci. Pod nulu by mohly teploty klesnout i na začátku června, a to by pro zahrádkáře bylo znovu špatné.

V Olomouckém kraji padly ve středu nad ránem mrazivé rekordy. Přepisovat je budou meteorologové v Šumperku, Jeseníku i v Bělotíně na Přerovsku, kde se teploty dostaly pod dva stupně pod nulou. V Šumperku ranní naměřená teplota minus 2,4 stupně překonala dokonce dosavadní 73 let starý rekord. Po nulu se dostaly teploty i na ostatních místech Olomouckého kraje, o rekordy však již nešlo.

„V Jeseníku jsme naměřili stejně jako v Šumperku minus 2,4 stupně. Dosavadní rekord byl z roku 2005 a činil minus 0,7 stupně. V Bělotíně bylo 2,1 stupně pod nulou. Dosavadní rekord byl rovněž z roku 2005 a činil minus 0,1 stupně,“ uvedl Roman Volný z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Mrazivé teploty mohli lidé pocítit i v jiných částech Olomouckého kraje. Například v Přerově se teplota dostala na jeden stupeň pod nulou, v roce 1944 zde však meteorologové naměřili ještě o 0,6 stupně méně. „V Olomouci byla nejnižší teplota minus 0,8 stupně. V roce 1928 zde však bylo naměřeno minus 1,5 stupně,“ dodal meteorolog.

Mrazy či přízemní mrazíky se mohou podle Volného objevit v Olomouckém kraji ještě ve čtvrtek. Teploty by poté měly již opět stoupat.

V Moravskoslezském kraji v noci také mrzlo a na některých místech bylo nejchladněji od doby, kdy tam meteorologové měří teplotu. V Rýmařově a Světlé Hoře na Bruntálsku klesla teplota na -4,8 stupně Celsia, a překonala tím dosavadní minimum -3,8 stupně z roku 1953.

Pod nulou bylo skoro všude v kraji. V nížinách bylo většinou kolem minus jednoho stupně a v horních údolích kolem minus tří až čtyř. V osadě Konečná na Bílé na Frýdecko-Místecku meteorologové naměřili -3,5 stupně Celsia. Ve Vítkově klesla teplota na -3,2 stupně, čímž překonala 73 let starý teplotní rekord z roku 1944 o 0,7 stupně.

V dalších dnech už by v kraji v noci takový mráz být neměl. „Ve čtvrtek se přízemní mrazík ještě někde vyloučit nedá, ale mělo by v průběhu noci alespoň trošku pofukovat, takže by to mělo být trošku teplejší. Ty další dny už to na nějaké mrazy nevypadá,“ řekl meteorolog.

Mrazivou květnovou noc má za sebou také Ústecký kraj. V noci na středu mrzlo téměř v celém regionu, pouze na Teplicku byla nula. Teploty klesaly většinou od minus jednoho do minus tří stupňů Celsia. ČTK to řekl Martin Novák z krajské pobočky ČHMÚ.

Měsíční rekord sice nepadl, ale denní neodolaly na řadě stanic, kde se měří delší dobu. Vůbec nejchladněji bylo ve Velkém Chvojně na Ústecku, kde meteorologové zaznamenali minus 3,7 stupně Celsia.

S přízemními mrazíky v regionu musejí počítat lidé i ve čtvrtek ráno, pak by se mělo postupně oteplovat. Ve čtvrtek by teploty mohly stoupnout až k šestnácti stupňům Celsia.