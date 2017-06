Teplejší počasí vydrží i příští týden. Ochladí se až na počátku července

„Období od poloviny června do konce první červencové dekády by celkově mělo být teplotně průměrné. Z hlediska srážek bude první týden od 12. do 18. června srážkově průměrný či podprůměrný, naopak týden na přelomu června a července přinese nadprůměrné srážky,“ uvádí ČHMÚ ve svém výhledu.

V následujících dvou týdnech bude pokračovat teplý ráz počasí s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Na přelomu června a července by se podle měsíčního výhledu meteorologů mělo mírně ochladit.

Průměrná teplota se v období od 12. června do 9. července pohybuje okolo 17 °C. Vyšší teplotu naměřili meteorologové v roce 2006, kdy bylo v průměru 20,4 °C. Nejchladněji pak bylo v roce 1978, kdy se teploty dostaly na 13,6 °C.

Interval průměrných srážek se v tomto období pohybuje mezi 61 až 90 milimetry. Nejdeštivější byl rok 1997, kdy průměr dal dohromady 175 milimetrů.