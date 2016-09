Září by mělo být slunečné, ale i hodně suché, odhadují meteorologové

Teplotně nadprůměrný charakter počasí by měl vydržet od 5. září až do 2. října. „Do cirkulace vzduchu nad Evropou se mohou zapojit tlakové níže, původem z hurikánů tvořících se nad Atlantikem v tropickém pásu. To vnáší do předpovědi větší nejistotu,“ zdůraznili meteorologové v měsíčním výhledu.

„Nadprůměrné teploty budou doprovázeny i sušším počasím. Úhrny srážek se v jednotlivých týdnech mohou lišit, přičemž očekáváme, že naprší průměrné nebo podprůměrné množství srážek. Srážkově podprůměrné by mělo být i období jako celek,“ doplnil ČHMÚ.

Průměrná teplota se v období od 5. září do 2. října pohybuje kolem 13,3 stupňů Celsia. Nejvyšší průměr zaznamenali meteorologové v roce 1999, kdy naměřili 16,7 stupňů. Nejchladněji bylo o tři roky dříve, kdy průměr dosahoval rovných 10 stupňů.

Interval průměrných srážek se pohybuje mezi 31 až 67 milimetry. Nejdeštivěji bylo v roce 2007, kdy dohromady napršelo 114 milimetrů. Sucho bylo po prázdninách v roce 1959, kdy napršely jen dva milimetry.