Ranní mrazíky naměříme i příští týden, oteplí se v polovině května

14:25 , aktualizováno 14:25

Chladnější počasí s ranními mrazy vytrvá do poloviny května. V dalších třech týdnech budou teploty průměrně kolem 20 stupňů. Vyplývá to z výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu od 8. května do 4. června.