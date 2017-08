Teploty se budou na přelomu srpna a září průměrně pohybovat okolo 24 °C

„V příštích čtyřech týdnech očekáváme postupný pokles průměrných týdenních teplot. Teploty ale i tak zůstanou přibližně na úrovni dlouhodobých průměrů,“ uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu.

V následujícím týdnu by se průměrná maximální denní teplota měla pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. Pak klesne zhruba o dva stupně a v posledním týdnu sledovaného období by se měla dostat k 20 stupňům.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR od 21. srpna do 17. září je 15,3 stupně. Vůbec nejtepleji bylo v tomto období loni, kdy se průměrná teplota dostala na 18,6 stupně Celsia. Naopak v roce 1957 to bylo jen 12,9 stupně.

Průměrný srážkový úhrn ve stejném období je 61 milimetrů, letošní zbytek prázdnin a začátek školního roku by to nemělo být jiné. „Srážky by se měly vyskytovat poměrně rovnoměrně ve všech čtyřech týdnech předpovědi,“ upřesnili meteorologové.