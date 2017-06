V jižních Čechách jsou po bouřce stovky domácností bez elektřiny

„Do páteční 6. hodiny ranní hasiči vyjížděli k téměř 800 případům. Do půlnoci byla situace nejhorší v Libereckém kraji, kraji Středočeském a na Vysočině, pak je bouřka přesunula do kraje Jihočeského a Jihomoravského,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

V drtivé většině odstraňovali hasiči popadané stromy a větve na komunikace nebo na železnici, kde spadlý strom v několika případech zastavil železniční dopravu.

V jižních Čechách po noční bouři zůstalo několik stovek domácností bez elektřiny, nejvíce na Jindřichohradecku. Na některých tratích kvůli spadlým stromům nejezdí vlaky, rychlíky z Brna na České Budějovice budou mít zpoždění. Jihočeští hasiči vyjížděli v noci k desítkám popadaných stromů.

Společnost E.ON zaznamenala za noc 11 poruch na linkách vysokého napětí, většinu v okrese Jindřichův Hradec, jednu na Strakonicku.

„Bylo to hlavně na Jindřichohradecku, z větších měst byl bez dodávek Suchdol nad Lužnicí a část Třeboně,“ řekl iDNES.cz mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Ráno se omezení dodávek týkalo až 3 tisíc domácností, po sedmé hodině už to bylo jen několik stovek. „Předpokládáme, že během dopoledne se to zapne,“ dodal Vácha.

Na některých jihočeských tratích nejezdí vlaky kvůli popadaným stromům. Zpoždění naberou rychlíky z Brna na České Budějovice.

„Na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, kde jezdí rychlíky od Brna a Jihlavy, je v úseku Horní Cerekev - Jihlávka rozsáhlá porucha trakčního vedení. To bude mít zřejmě velký vliv na vlaky, které jedou od Jihlavy do Jihočeského kraje. Musí se zajistit náhradní autobusová doprava, tam budou mít rychlíky zpoždění,“ řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Kvůli bouři je zavřená i trať 199 České Budějovice - Gmünd, v úseku Gmünd - Schwarzenau, výluka by měla skončit ve 12:00, jezdí tam náhradní autobusy. „Je to hlavně na rakouské straně. Počítáme s tím, že celé dopoledne budou jezdit autobusy,“ řekla Pistoriusová. Kvůli překážkám na trati jsou zavřené i úseky trati 197 Strunkovice nad Blanicí - Prachatice a trati 224 Tábor - Chýnov. Ty by měly být průjezdné do 7:00.

Jihočeští hasiči vyjížděli v noci kvůli silné bouřce k desítkám popadaných stromů. Zasahovali na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku i Táborsku. „V podstatě celý kraj, bylo toho dost,“ řekl operační důstojník jihočeských hasičů.

Na Olomoucku vinou bouřky padaly stromy

V Olomouckém kraji hasiči v noci zasahovali u sedmi událostí, v drtivé většině šlo o pády stromů či větví na komunikace. „ V Přerově došlo k pádu stromu na zaparkované vozidlo. Na Konicku spadený strom znemožnil průjezd autobusu. V jednom případě v Přerově, místní části Dluhonice, došlo k pádu stromu do kolejiště,“ uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Podle něj nedošlo vinou bouřek a následných událostí k žádnému zranění.