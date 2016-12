Českem se prožene silný vítr, v Krkonoších dosáhne rychlosti orkánu

Výstrahu před silným větrem (nízký stupeň nebezpečí) upřesnil v úterý dopoledne Český hydrometeorologický ústav. Týká se všech krajů od úterý 10:30 do 22:00 vyjma Zlínského.

„V úterý bude na většině území ČR vát silný západní až severozápadní vítr 8 až 12 m/s, v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h), na hřebenech Krkonoš ojediněle i přes 35 m/s (125 km/h),“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze.

V Krkonoších se tak může jednat až o orkán, což je nejvyšší stupeň Beaufortovy stupnice síly větru a označuje vítr o rychlosti 32,7 m/s a více. Ve středu večer začne vítr v Česku zvolna slábnout.

Výstraha také varuje před sněhovými jazyky (nízký stupeň nebezpečí), které se mohou tvořit při sněžení a větru během úterý a noci na středu. Výstraha platí od 800 metrů nad mořem pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj od úterý 10:30 do středy 12:00. Na severozápadě a severu Čech podle meteorologů hrozí závěje.

Na Českomoravské vrchovině se v okresech Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Jihlava podle ČHMÚ ve středu ráno a během dne vyskytne trvalejší sněžení s předpokládanou novou sněhovou pokrývkou 2 až 10 cm.

Řidiči by podle meteorologů měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným, a sledovat dopravní zpravodajství. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Vítr může ve vyšších polohách lámat větve, případně i vyvracet stromy.