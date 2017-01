Do Česka dorazilo vydatné sněžení, na horách spadne až půl metru prašanu

Celé území Česka zasáhlo intenzivní sněžení, které potrvá až do čtvrtka. Zatímco v nížinách by mělo podle meteorologů napadnout jen do 7 centimetrů sněhu, na horách to může být až půl metru. Hrozí závěje, sněhové jazyky i „bílá tma“. Od středečního večera se budou místy vytvářet zmrazky či náledí.