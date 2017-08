Na jih od Prahy hrozí extrémní srážky, hladiny menších toků začaly stoupat

Na jih od Prahy spadlo od osmé hodiny ranní do dvou hodin odpoledne místy třicet až padesát milimetrů srážek, tedy až 50 litrů vody na metr čtvereční. Začaly tam také stoupat hladiny menších toků, ale zatím nikde nedosáhly ani prvního stupně povodňové aktivity. Deště budou podle meteorologů pokračovat s proměnlivou intenzitou i v následujících hodinách.

Vyjma západu Čech budou v pátek odpoledne a večer bouřky po celém území České republiky. Doprovodí je nárazový vítr ojediněle až přes 90 kilometrů za hodinu a déšť s kroupami.

Na Moravě a ve Slezsku přesto vydrží vedra z posledních dnů, odpoledne tam maximální teploty překročí 31 stupňů Celsia.

„Zvlněná studená fronta bude jen zvolna postupovat přes naše území k východu až k severovýchodu. Před ní proudí na Moravu a do Slezska velmi teplý vzduch od jihovýchodu,“ uvedli meteorologové. Výstraha před vysokými teplotami platí od pátečního poledne do 19 hodin pro polohy do 600 metrů nad mořem pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Extrémní bouřky by mohly na menších tocích způsobit povodně

Podle meteorologů nelze vyloučit, že některé menší toky krátkodobě překročí první stupeň povodňové aktivity.

Bouřky se přes Česko přehnaly už v noci na čtvrtek i na pátek. Nejvíce potrápily Moravu. V celém Česku měli během páteční noci hasiči kvůli následkům bouřek přes 700 výjezdů, odklízeli popadané stromy a v práci nadále pokračují. Stromy například zabránily jízdě vlaků v koridoru z České Třebové na Moravu a na východě země přerušily dodávky elektřiny do stovek domácností. Popadané stromy ale nikoho nezranily.

Meteorologové vydali doporučení, které by mělo zmírnit následky silných dešťů. Především upozorňují na nebezpečí aquaplaningu, kvůli kterému by měli řidiči dostatečně snížit rychlost. Také by se měli vyvarovat přejíždění přes zatopené komunikace a dát si pozor na podemletí krajnic a mostů.

Srážky v Česku na snímcích z meteoradaru: