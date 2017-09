Z benzinky v Kladně odvezli pobodaného muže, policie má podezřelého

Potyčka se stala kolem středeční jednadvacáté hodiny v kladenské ulici Na Kopci.

„Pobodaný čtyřicetiletý muž byl po incidentu odvezen do nemocnice, podezřelého jsme na místě zadrželi,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Zda se muži znali a co bylo předmětem sporu, nyní zjišťují vyšetřovatelé. Další podrobnosti sdělit odmítli.

„Momentálně kolegové provádějí další výslechy, zjišťujeme, co potyčce předcházelo. Případ řešíme jako pokus o vraždu, u kterého je trestní sazba až dvacet let vězení. Budeme také dávat návrh na vzetí do vazby,“ doplnil Truxa.