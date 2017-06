Řidič v Plzni po nárazu do stromu zemřel. Jeho spolujezdci jsou v nemocnici

7:50 , aktualizováno 7:50

Dvaadvacetiletý muž zemřel v noci na úterý v Plzni při nárazu auta do stromu. Zraněni jsou další dva muži ve věku 20 a 26 let. Nehoda se stala kolem jedné ráno v Jateční ulici nedaleko centra. Uvedl to velící důstojník krajských hasičů Jaroslav Hrdlička a mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.