Piráti plují do Sněmovny za 10 procenty s radikálním plánem nižších daní

Škrtli by sociální i zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance a z příjmu by byla jedna jediná srážka - a to právě ve výši 47 procent.

„Bylo by to výhodné pro 99 procent zaměstnanců,“ řekl Jakub Michálek, lídr pražské kandidátky strany. Na výplatní pásce by tak nově byla jen čtyři čísla - hrubá mzda, rovná daň, sleva na poplatníka 2070 korun měsíčně a výsledná čistá mzda. České zdanění práce je nyní osmé nejvyšší mezi zeměmi OECD, argumentují čeští Piráti. Se stranou spolupracoval exministr financí Vlastimil Tlustý, ale koncept rovné daně z práce není podle strany jeho dílo.

Lidé mají podle Bartoše pustit Piráty do Sněmovny jako hlídací psy. Proč hlídací psy. „Nám byly nabídnuty trafiky na pražské Magistrátu a my jsme řekli ne. Naplánovali jsme si, že ve volbách míříme na 10 procent,“ řekl.

Mezi základní priority Pirátů patří podle šéfa strany kontrola moci a mocných, zjednodušení států pomocí technologií, ochrana občanů před šikanou a ochrana svobody.

Komunikace s úřady má být dostupná online, daňová správa musí mít call centrum a firmu má být možné založit za jeden den. Piráti se zároveň hlásí k tomu, že musí být zrušena elektronická evidence tržeb pro živnostníky. Strana také podporuje odvolatelnost politiků. Detaily napsali Piráti do programu nazvaného „Černé na bílem“ (www.cernenabilem2017.cz). Černé na bílém je podle Bartoše reakcí na dřívější nenaplněné sliby zlatých zítřků, modrého z nebe či toho, že politici občanům nasazovali růžové brýle.

„Jméno Piráti není žádná zábrana, aby nám lidé mohli dát svou důvěru,“ řekl Bartoš při startu kampaně ambiciozní strany na pražské Náplavce, na kterou připlul na lodi na solární pohon Sun River. Ta zároveň slouží jako solární elektrárna a dokáže energeticky zabezpečit rodinný dům.



Piráti sázejí na to, že by mohli být skutečným černým koněm letošních voleb a oslovit nejen nejmladší generaci. Podle březnového šetření agentury STEM by se Piráti poprvé dostali do Sněmovny s 5,5 procenty (více o průzkumu zde). O měsíc později, na konci dubna byli u stejné agentury těsně pod pětiprocentní hranicí se 4,6 procenty.