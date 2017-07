Pilot gripenu získal cennou trofej z největší letecké přehlídky světa

Teprve od jara je Ivo Kardoš z elitní 211. tygří letky z Čáslavi předváděcím pilotem letounu JAS-39 Gripen. Po tři roky má vedle svých povinností bojového pilota ještě předvádět umění českých pilotů a schopnosti gripenu na leteckých přehlídkách po celém světě.

A hned při prvních zahraničních premiérách v Británii získal od odborníků dvě cenné trofeje. Tu první za nejhezčí leteckou ukázku v kategorii letounů na letecké přehlídce v anglickém Yeoviltonu, kde při jubilejním sedmdesátém ročníků akce sledovalo jeho pilotáž 40 tisíc diváků.

O týden později, tedy třetí červencový víkend, získal jednu z nejcennějších trofejí na zřejmě největším svátku vojenské letecké techniky na světě Royal International Air Tattoo v Fairfordu. Na 160 tisíc fandů letecké techniky mělo možnost vidět přes dvě stovky letounů a jejich dynamická vystoupení.

Přestože počasí divákům ani vystupujícím příliš nepřálo - nízká oblačnost a povětrnostní situace komplikovaly letové podmínky, vystoupení českého pilota s gripenem porota vyhlásila za nejlepší zahraniční ukázku.

Fotografie

„Musel jsem zvolit variantu ukázky s nižšími hladinami letu a přizpůsobit ji aktuální meteorologické situaci,“ řekl Kardoš. Mezi dalšími nejvýše hodnocenými a oceněnými vystoupeními byla ukázka americké superstíhačky F-22 Raptor nebo letounu Suchoj Su-27P1M ukrajinských vzdušných sil.

„Již po sobotním programu jsem měl od poroty signály, že český pilot s letounem Gripen je horkým kandidátem na vítězství. V neděli své umění kapitán Kardoš ve vzduchu potvrdil a získal cennou trofej, což si jeho precizně provedené vystoupení jistě zaslouží,“ konstatoval velitel českých vzdušných sil Jaromír Šebesta.

Součástí display týmu českého letectva je také dvojice čáslavských pilotů lehkých bitevníků L-159 ALCA. Jejich vystoupení patří mezi divácky velmi atraktivní kvůli efektním pyrotechnickým efektům na zemi. Demonstrace leteckých úderů na pozemní cíle je totiž ukázkou jednoho z hlavních úkolů 212. taktické letky a letounů L-159 ALCA, které jsou předurčeny k podpoře vlastních pozemních jednotek.

Svou zahraniční premiéru měl v Anglii také letoun L-159 ALCA s kamufláží britského letounu Spitfire, který za války pilotoval legendární František Peřina.

Součástí letecké show ve Fairfordu byly také různé dovednostní soutěže pro účastníky. Zapojili se do nich i členové pozemního personálu čáslavské letky bitevníků a odnesli trofej a ocenění týmového ducha - Spirit of the Crew.