Pilného i poslance zajímá, zda zadržovací příkazy nejsou pro firmy likvidační

„Finanční správa je podle zákona nezávislý orgán. Do otevřených kauz nemají přístup poslanci ani ministr financí, já ten zákon hodlám respektovat. Jediné, co s s panem ředitelem Finanční správy, pokud budu jmenován, hodlám probrat, jsou některé jeho nepříliš šťastné mediální výroky,“ řekl novinářům Pilný, který se chystá do funkce ministra financí místo Babiše.

„Také ho požádám o to, protože on má vhled do těch kauz, aby se pokusil hledat způsob, jak respektovat literu zákona u těch zadržovacích příkazů, ale zároveň se podívat na to, jestli to není pro některé firmy příliš likvidační,“ uvedl. Ve stejném duchu pak mluvil i před poslanci.

Zajišťovací příkaz má umožnit v odůvodněných případech získat do úschovy částku, která by podle finančních správců odpovídala budoucí výši daňové povinnosti.

Poslanci v pátek na návrh Martina Plíška z opoziční TOP 09 přijali usnesení směrem k předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD: „Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády k takovým opatřením, aby finanční správa dodržovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a institut zajišťovacího příkazu používala jen v odůvodněných případech.“

Hlasovali pro to i poslanci ČSSD, protože ve skutečnosti to mířilo na ministerstvo financí, které vede hnutí ANO. Zatím šéf hnutí Andrej Babiš, kterého by měl ale již příští týden ve funkci nahradit právě Pilný.