Pilný si se Zemanem notoval v kritice ekoteroristů. Cítí se být zimní král

„Návrh, který přednesl pan ministr Babiš, je velmi rozumný,“ řekl o rozpočtu koncipovaném se schodkem 50 miliard korun. „Mluvili jsme také o zneužívání sociálních dávek, o tom, že část rozpočtu by měla být věnována do investic,“ řekl nastupující ministr. Nechystá personální změny, protože si připadá tak trochu jako zimní král.

„Nejsem peníze schopen vydávat na něco, co nedává smysl, dodal. Není podle něj možné ekonomiku uškrtit, jako se o to podle něj snažil exministr Miroslav Kalousek z TOP 09, který o Pilném říká, že bude fungovat jen jako místodržící a že úřad bude dál i po odvolání fakticky vést Babiš. „Takové ty tituly jako místodržící mi připadají směšné,“ řekl Pilný.

„Máme celou řadu shodných názorů,“ pochvaloval si rozhovor, který měl s prezidentem Zemanem. Zmínil, že si povídali o rozdílech mezi ekology a ekoteroristy. „Můj názor je, že Evropa se trošku zbláznila a snaží se udělat všechno pro to, aby ztratila konkurenceschopnost. Ekologové, kteří se starají o přírodu, to je samozřejmě v pořádku, ale máme problémy se stavěním dopravní infrastruktury, blokují nám to lidé, kteří tam nebydlí,“ řekl.

Pilný už mluvil s ředitelem finanční správy Martinem Janečkem a požádal ho, aby se podíval znovu na případy zadržovacích příkazů, které se dostaly k soudu. „Aby to byla sankce, ne likvidace,“ uvedl nastupující ministr financí.