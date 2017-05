Vládnout s podporou komunistů? To radši opustím Sněmovnu, říká Pilný

Ivan Pilný v rozhovoru také poodhalil svou minulost před rokem 1989. Odmítl, že by byl členem KSČ. „Nikdy. A vůbec mě to ani nenapadlo. Nechodil jsem na prvomájové manifestace, nechodil jsem volit,“ řekl.

Sám o sobě tvrdí, že je „orientován spíš doprava“. „I když tady ve Sněmovně žádnou pravici nevidím,“ poznamenal dále. V případě volebního úspěchu ANO by si však dokázal představit spíše spolupráci s ODS. „Mně by se to osobně líbilo. Konečně, ODS jsem dlouhodobě před všemi těmi aférami volil. Ale nejsem si jist, že by nám stačily hlasy na většinu,“ řekl MF DNES Pilný.

Ke vstupu do ANO ho prý přesvědčily první zásady, s nimiž hnutí v roce 2011 přišlo. V rozhovoru poměrně překvapivě označuje ANO také za „standardní politickou stranu“. Proč překvapivě? Předseda Andrej Babiš i další členové hnutí totiž ve své rétorice na „tradiční politické strany“ rádi útočí a vymezují se proti nim.

Zemana jsem nevolil, prozradil Pilný

Horký kandidát na ministra financí, který prošel přes premiéra Bohuslava Sobotku až jako třetí navržený, před případnou cestou na Hrad rovněž prozradil, že v prezidentských volbách v roce 2013 volil proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. „ Asi bych to teď - když k panu prezidentovi půjdu - neměl zdůrazňovat, ale já jsem pana Zemana nevolil,“ řekl.

Babiš se rozloučí na Čapím hnízdě Ministr financí Andrej Babiš se se svými zaměstnanci z ministerstva hodlá rozloučit na farmě Čapí hnízdo, jejíž financování patří k jeho podezřelým transakcím. Informoval o tom server Echo24.cz, který cituje z Babišova e-mailu zaměstnancům. „Dovolte, abych vás a vaši rodinu pozval na farmu už tuto sobotu 20.5. 2017 na oslavu 5. výročí Nadace Agrofert. Bude to velká akce, občerstvení je zajištěno, od 15:00 zahraje kapela Kryštof a další. Moc rád Vás tam uvidím,“ napsal podle serveru zaměstnancům Babiš.

A rovnou prozradil, kdo je jeho favorit v příští prezidentské volbě v roce 2018. „Kdybych si měl kandidáta vybrat z těch stávajících, byl by to určitě pan Drahoš. Osobně ho znám, je to velmi kvalitní člověk, konečně bychom měli skutečně důstojného prezidenta,“ řekl Pilný směrem k bývalému řediteli Akademie věd ČR Jiřímu Drahošovi, který svou kandidaturu potvrdil na konci března (více o oznámení kandidatury Drahoše jsme psali zde).

Pilný se má mimo jiné postarat o zklidnění současné rozbouřené situace na politické scéně poté, co premiér Sobotka v reakci na nedostatečně vysvětlená podezření kolem Babiše zprvu navrhl demisi celé vlády a až v posledním kroku odvolání Babiše z čela ministra financí (více o piruetách ve vládní krizi čtěte zde). Pilný ho v tomto postu má nahradit.

S odvoláním Babiše a jmenováním jeho nástupce však nijak nepospíchá prezident Zeman, který se netají tím, že s postupem premiéra nesouhlasí. Sobotka proto v pátek Zemana znovu vyzval, aby „konal neprodleně“ (o výzvě Sobotky směrem k prezidentu čtěte více zde).

Ivan Pilný pro Impuls: Obětoval jsem se pro zažehnání vládní krize: