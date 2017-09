O azylu pro migranty nejdéle rozhodují Maďaři. Německo je nejrychlejší

Výbušný posudek o otevření hranic Ani dva roky poté, co německá vláda umožnila uprchlíkům uvázlým v Maďarsku na takzvané balkánské stezce vstup do země, není jasné, na jakém právním základě tak učinila. Vyplývá to z posudku právníků Spolkového sněmu, o kterém v pátek informoval list Die Welt. Právní experti zároveň upozornili, že v „zásadních“ oblastech je povinen rozhodovat parlament. Podle listu to vyplývá i z rozhodnutí ústavního soudu. Ve skutečnosti ale „otevření hranic“ pro uprchlíky na balkánské stezce 4. září 2015 nařídila kancléřka Angela Merkelová pouze po dohodě s jednotlivými ministry. Podle posudku měly úřady na podzim 2015 na základě tehdy platného práva uprchlíky přicházející z bezpečného Rakouska na hranicích spíše odmítnout. V závěru kampaně před nedělními parlamentními volbami je posudek Vědecké služby - oddělení Spolkového sněmu, které je přísně apolitické - značně výbušným, poznamenal Die Welt. Zdroj: ČTK