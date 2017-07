Expremiér Nečas rozdává miliardáři Sehnalovi politické i obchodní rady

„Je to spíše o obecných principech, využít zkušeností člověka, který v politickém světě znamenal hodně,“ řekl úterním Lidovým novinám (placený přístup, pozn. red.) movitý podnikatel Sehnal, který stojí v čele SPGroup. Ta se zaměřuje na obchod s akciemi jiných společností.

V loňském roce se Sehnal rozhodl vstoupit do politiky a obnovit Občanskou demokratickou alianci (ODA). Nyní je jejím předsedou. Miliardář se netají tím, že by měl zájem i o vstup do „vyšších pater politiky“.

V takovém případě by byl rád, kdyby se k němu připojil i sám Nečas. „Je to velmi pracovitý a slušný člověk a je škoda, že jeho vláda skončila neúspěchem kvůli kauzám, které s tou politikou ne až tolik souvisely,“ uvedl Sehnal v rozhovoru LN.

Sehnal nabídl bývalému premiérovi místo svého poradce už v roce 2013. Bývalý šéf ODS se k prohlášení Sehnala nevyjádřil.

Nečasovi zlomila vaz kauza Nagygate

Nečasův politický pád nastal v souvislosti se zneužíváním Vojenského zpravodajství ředitelkou jeho kabinetu a jeho současnou manželkou Janou Nagyovou - Nečasovou. Ta za své jednání byla ze strany ODS vyloučena a celá Nečasova vláda (2010 - 2013) padla (psali jsme zde).

Série vyšetřování, kterou odstartoval zásah protimafiánského útvaru a olomouckých státních zástupců na Úřadu vlády, nemá doposud jasné závěry (psali jsme zde). Z původní akce, která byla zaměřena na organizovanou zločineckou skupinu, se nicméně stala velká politická aféra.

Celý případ má několik jednotlivých kauz. Se samotným Nečasem jsou spojovány takzvané poslanecké trafiky. Petr Nečas měl uplácet tehdejší poslance, aby se vzdali svých mandátů výměnou za lukrativní pozice ve státních firmách. Nečas jakékoliv uplácení odmítá, podle něj šlo o běžné politické jednání.

Po podání demise v červnu roku 2013 se Nečas stáhl z veřejného života a své soukromí si úzkostlivě chrání.

Případ sledování Nečasovy manželky je na začátku: