Rád bych na Mýdlo na Hradě pozval i pana Ovčáčka, říká organizátor Horký

Jak to tedy s Mýdlem na Hradě bude? Hrad vám prý akci v Jižních zahradách povolil, ale jen pro 150 lidí. To platí?

Je to tak. Akce Mýdlo na Hradě je od začátku vypsaná pro 400 lidí. Na Hradě jsem pro jistotu uvedl počet lidí 600, ale akce v této podobě povolena nebyla a bylo mi místo toho nabídnuto, abych udělal v Jižních zahradách akci jen pro 150 lidí. Rád bych podotkl, že to nejsou stejné podmínky, jako měl pan Mynář. Ten měl ve smlouvě napsáno 250 lidí.

Proč jste na nabídku Hradu se 150 lidmi nepřistoupil?

Jak? Že bych mezi lidmi losoval a některým pak řekl „vyhazuji tě“? S takovou bych musel vyhodil nějakých 200 lidí a navíc bych změnil parametry celé akce, což by nebylo fér. Něco takového jsem přijmout nemohl, protože nejsem oprávněn přijímat taková rozhodnutí za všechny, co na akci přispěli. Navíc bych tím vlastní vůlí ovlivnil celou kampaň a porušil tak podmínky Startovače (portál, kde vybíral na akci peníze, pozn. red.).

Nenapadlo vás například, když pan Mynář měl ve smlouvě uvedeno 250 lidí, zkusit navrhnout takovou kapacitu lidí a uspořádat na Hradě dvě akce? Peníze na to vybrané máte.

Kdyby mi čistě teoreticky byla nabídnuta kapacita 250 lidí a já si ty zahrady pronajal dvakrát, tak těch 180 000 plus DPH za nájem a všechny ty organizační položky bych zaplatil dvakrát a to bych si připadal asi jako hlupák. A nejenom já, ale i ostatní, co za Mýdlo na Hradě zaplatili.

Pan Mynář slavil na Hradě jen jednou a já chtěl taky. Mně by se špatně žilo s představou, že jsem se nechal oblbnout a dvakrát zaplatil jeden nájem, místo toho, abych ten přebytek peněz, co by mi teoreticky zbyl při té první variantě, věnoval charitě, jak jsem to zamýšlel.

Nebylo lepší nejdříve zažádat o schválení a teprve poté vybírat peníze?

Problém je v tom, že jestli chceme tuto akci stihnout a má být pod širým nebem, tak ji nemůžeme pořádat třeba v prosinci. Takhle by se to mohlo schvalovalo třeba do Vánoc a to by asi nemělo smysl.



Jižní zahrady Pražského hradu

Hrad vám prý nabídl jiné prostory, kde by se akce mohla uskutečnit.

Ano, byl mi nabídnut prostor mezi Míčovnou a Letohrádkem královny Anny, kde by to množství lidí už nevadilo a termín by seděl. Kdybych nabídku Hradu přijal, jednal bych sám za sebe a to nemůžu. Jsem vázaný podobou, jak je akce vypsaná na Startovači. Kdybych ji svévolně změnil, obelhal bych podporovatele a ti by po mně mohli chtít peníze zpět. Klidně všechny. Proto jsem všem oznámil, že v podobě, v jaké se akce měla uskutečnit, povolena nebyla, což je objektivní pravda.

Když jste začal vyjednávat s Hradem o chystané akci, nikde tam původně nepadlo nic o tom, že vámi uváděný počet návštěvníků je až moc?

Na webu Hradu je uvedená nekonkrétní informace, že kapacita zahrad je 1 200 lidí. Viděl jsem fotografie z akcí, na kterých bylo v zahradách mnohem více lidí, než mých požadovaných 600. Dvakrát jsem byl na schůzce na Hradě, kde jsme o počtu lidí mluvili. Můj návrh pak musel projít schvalovacím procesem, kde Kancelář prezidenta republiky má právo upravovat podmínky pronájmu. Tím pádem totiž není možné dohledat nějaké konkrétní parametry na pronájem. Proto si člověk musí zažádat a oni se k návrhu nějak vyjádří.

Po tomto kolečku mi bylo řečeno, že útvar bezpečnosti doporučuje, aby to bylo pro 150 lidí, což jsem vnímal opravdu jako doporučení, protože jsem počítal s naší ostrahou. Trval jsem na svém čísle a říkal si, že kapacita zahrad je 1 200, já jsem na polovině a to by přece nemuselo vadit. Odpovědí mi bylo, že prostě ne, 150 lidí je maximum.

Takže jste musel dát vědět všem přispěvatelům, že se akce ruší?

Napsal jsem lidem ze Startovače, že jsem zastánce toho, aby ta akce proběhla a aby proběhla v alternativním prostoru. Na nějakém důstojném místě, jako je například navrhovaný prostor u Letohrádku. Vyzval jsem ty, kdo s tím nesouhlasí, ať si zažádají o vrácení peněz. Návod jak to udělat jsem poslal všem startérům.

Jaké byly reakce, poté, co jste lidem oznámil, že akce, jak jste ji naplánoval, s největší pravděpodobností nebude?

Část lidí si vzala peníze zpět, myslím, že 50 000 Kč už se vrátilo, což je pro mě opravdu důležité ujištění, že jsem jednal správně. Kdybych to změnil jen na základě vlastní vůle, bylo by na Startovači minimálně 50 000 Kč od lidí, kteří by se cítili obelháni a ošizeni. To bych pak asi vracel ze svého. Každopádně naprostá většina lidí, co se mi ozvala, mi vyjádřila podporu.

Co mě hodně překvapilo, byla obrovská vlna rozlobených lidí, kteří začali nadávat Hradu, Ovčáčkovi a jiným. A to já nechci, což mi na Hradě asi nikdo nevěří.

Žádný boj s Hradem

Nechcete s Hradem bojovat?

Ne, nechci. Nedělám tady žádný politický protest. Respektuji Zemana jako prezidenta, respektuji, že on jako prezident má právo činit určité kroky dle svého. Já mám zase právo s ním nesouhlasit. Nicméně je prezidentem, je legitimně zvolen a minimálně do konce volebního období, pokud toho bude zdravotně schopen, patří na Hrad.

Pokud si jej náš národ zvolí znovu, tak tam opět bude patřit a bude správně pro náš národ, že tam bude. To si myslím, že je aspekt demokracie, který se podle mě ztrácí - není to tak, že se chod země vyvíjí tak, jak chci já, ale tak, jak si přeje většina. Takže například to, že si prezident vybral jako mluvčího Ovčáčka, je jeho věc a je to v pořádku. Jiří Ovčáček není žádný trestanec, ale člověk se slušnou občanskou historií. A když odhlédnu od některých emočních aspektů, které mě rozčilují na některých jeho vystoupeních, tak musím uznat, že hájí prezidenta do roztrhání svého těla i duše. A dělá to tak skvěle. Jenže já nebojuji proti těmto lidem, jen se s nimi názorově rozcházím. A vůbec nechci proti nim manifestovat.

Narozeninová oslava Vratislava Mynáře na Pražském hradě (22. 6. 2017).

Mrzí mě ta rozzuřená vlna reakcí směrem k Hradu. Proto jsem navrhl všem, aby se do pátku všichni včetně mě vyzuřili, a pak opět znovu začali debatovat o Mýdle na Hradě. Stále platí, že chci, aby se na té akci lidé potkali a společně se bavili. Žádné transparenty a žádné skandování pro a proti někomu.

Pozval byste Ovčáčka?

O tomhle jsem hrozně přemýšlel a asi ano, pozval. Chci ho pozvat. Rád se potkávám s lidmi z jiných sociálních skupin, než ve které se já pohybuji. Pan Ovčáček má zcela jistě odlišné názory než já a stálo by zato zjistit, zda jsme opravdu dospělí a schopní najít společný jazyk a názory si nějak vyjasnit. Otázkou samozřejmě je, zda bude mít čas a zda bude mít vůbec chuť se se mnou potkat.

Pokud by se povedlo, že by tam pan Ovčáček opravdu přišel, vnímal bych to jako průlom takových dvou sociálních skupin - Hradu a těch, o kterých si Hrad myslí, že proti nimi zbrojí. Když to řeknu hodně nadneseně - mohlo by to být obdobně jako za první světové války, o které se tradují takové ty historky, že na Vánoce byli vojáci schopni vylézt ze zákopů a začít se spolu bavit, ukázat si fotky rodin. A pak je velitelé zavolali zpátky a oni po sobě začali znovu střílet. Takže si říkám, že Mýdlo na Hradě by mohlo být takovými „Vánocemi rozdílných názorových skupin“, to by bylo hodně dobře.

Kdy se rozhodne, zda Mýdlo na Hradě bude?

V pátek v poledne, kdy skončí celá kampaň. Uvidím kolik na Startovači zbylo peněz. Pokud tam bude minimálně 400 000 Kč, což je minimální částka o kterou jsem usiloval, tak tu akci budu moci uspořádat. Pokud tam bude méně, tak mi Startovač nedá ani korunu, peníze se všem vrátí a historka bude uzavřena.

Řekněme, že ty peníze tam budou. Jaký bude další postup?

Stále bych rád Mýdlo uspořádal na Hradě, klidně i v tom alternativním prostoru, který nabídli. Protože bych rád Hradu nabídl usmíření. Od začátku chci akci, která není provokací, není to skrytá volební kampaň, je to stále ta stejná klukovina, kterou to začalo. Takže bych tím chtěl nabídnout ruku k usmíření a říct „fajn, tak jsme se tady tři dny hádali o Jižní zahrady, nechcete - co se dá dělat, ale rád bych tedy uskutečnil oslavu v těch prostorách, které jste nabídli“. A pokud pak někdo bude říkat, že jsem to celé dělal zbytečně, když nemám Mýdlo v Jižních zahradách, že jsem měl jiné plány a podobné věci, je to jeho věc.

Co kdyby se akce nakonec neuskutečnila na Hradě vůbec, máte již vybrané jiné místo?

Horečně hledáme, kde by se to mohlo uskutečnit, pokud by nás na Hrad nakonec nepustili. V první chvíli jsem byl naštvaný a chtěl jsem udělat akci na Staroměstském náměstí. Něco jako „nechtěli akci na Hradě, uděláme randál na náměstí“, ale poté ze mě zlost vyprchala a uvědomil jsem si, že něco takového já přece nechci. Takže hledáme něco jiného, ale je to strašně narychlo. Může se stát, že místo najdeme, ale nakonec nám například selže technika.

Kromě toho, že o Mýdlu na Hradě všude říkáte, že je to apolitická akce, jeví se to tak trochu i jako akce idealistická.

Já teď v podstatě dva měsíce bojuji za určitou udržitelnost lidské duše ve smyslu být ochotný vést otevřenou debatu s jinými lidmi, být otevřený ideálů a uvěřit tomu, že může být někdo takový, jako jsem já, kdo pořádá akci na Hradě bez skrytého úmyslu. Nechci na Hrad pochod, co by skandoval pod okny prezidenta, nejsem nikým placen a podobně.

Za mě má prostě smysl si popovídat a dělat takové klukoviny, jako je Mýdlo na Hradě. Protože to je pro mě tím hlavním smyslem, kořením života. To je inspirace, kovářská výheň, ze které vznikají moje filmy, knížky a například i celá tato akce. A možná to bude zklamání pro všechny lidi, kteří mě podporují z nenávisti k Hradu. Dělají to naprosto zbytečně. Pokud chtějí nenávistnou akci, tak ať si ji udělají sami.

Takže tedy datum 9. září je pevné a již se měnit nebude?

Ano. Pokud akce má proběhnout, tak proběhne onoho září. Pokud to nebude v tomhle datu, tak akce nebude.

A jaké tedy bude Mýdlo na Hradě?

Já si myslím, že se ve finále sejdeme a všichni ti, co čekají nějakou bombu, budou strašně zklamaní. Celé to bude jen o tom, že se potká 300 lidí, kteří si budou povídat. Zahrají tam dva tři muzikanti, bude tam nějaké jídlo a to bude celé. Nebude tam žádný řachot, i když to teď vypadá, že se tam má stát bůh ví co. Pro člověka z venku to asi nakonec bude strašná nuda.

Jsem domluven s cestovateli, vědci, filozofy, novináři, kteří tam přijdou a budou si povídat s těmi, co je osloví. Všichni budou mít cedulku se jménem a povoláním, aby se lidé mohli snáze oslovit a bavit se spolu. O čemkoliv. A to je celé - je to jen o tom, abychom se vrátili zpátky k tomu - být lidmi a prostě se jen bavit spolu.

Tak slavil na Hradě padesátiny Vratislav Mynář: