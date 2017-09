Chceme v hospodách kouřit, požadují iniciátoři téměř 50tisícové petice

V červenci převzali senátoři Ivo Valenta, Jaroslav Kubera a Jiří Oberfalzer petiční archy s 23 tisíci podpisy. Od té doby jejich počet vzrostl více než dvojnásobně, což má na svědomí především snaha Jiřího Míky z Berouna, který petici založil a také facebooková skupina „Chceme výjimku, chceme v hospodách kouřit“.

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice bude petici za změnu tzv. protikuřáckého zákona projednávat 20. září.

„Souhlasím s tím, že to, jak byl přijat zákaz kouření v restauracích bez jakýchkoli možných opatření, která by zmírnila negativní dopady na návštěvníky, je příliš extrémní,“ myslí si senátor a člen výboru Jiří Oberfalzer, který bude zpravodajem projednání. Podle něj rozhodně stojí za úvahu možnost, aby v restauracích byly oddělené prostory bez obsluhy jako kuřárny. „To by bylo východisko, v současné podobě je to nesmyslné,“ dodal.

Výbor se však o petici bude jen bavit. „Nepředpokládám, že bychom schvalovali nějaká usnesení,“ uvedl Oberfalzer.

Demonstrace za změnu zákona

Dvacátého třetího září pak plánují iniciátoři petice demonstraci s heslem „Braňme naše hospody, jsou základem svobody“ na Václavském náměstí. Míka i další odpůrci zákazu kouření chtějí jejím prostřednictvím upozornit na své požadavky na změnu zákona.

V rámci petice požadují, „aby majitelé hospůdek, barů, pivnic a heren v místnostech, kde se hosté prokazatelně nestravují, mohli vyčlenit místo pro kuřáky a ti nemuseli tyto prostory opustit a odejít ven“. Zároveň poukazují na to, že současná podoba zákazu zasahuje do svobody občanů a maří investice majitelů restaurací a barů.

