Soud v USA nařídil utracení psa kvůli napadení, očistily ho až testy DNA

Do rodiny Penny a Kennetha Jobových se Jeb dostal náhodou. V lednu loňského roku ho našli uvázaného v jednom z opuštěných domů v Detroitu. Jeho majitel zemřel. Asi ročního psa od jisté smrti zachránila dobrovolnice z odchytové stanice Kandie Morrisová, píše server CNN. Jakmile Jeba spatřila, napadlo ji, že by z něj mohl být skvělý asistenční pes pro jejího otce Kennetha, který trpí neurodegenerativním onemocněním.

Jeb prošel výcvikem a Kennethovi následně pomáhal při chůzi i zvedání předmětů ze země. Poklidné soužití skončilo loni v srpnu. Soused Jobových Christopher Sawa tehdy spatřil, jak se pes Jeb sklání nad jeho čtyřnohým miláčkem jménem Vlad. Sawa vyběhl ven z domu a svého psa se snažil neúspěšně oživit.

Celý případ dal k soudu. Ze smrti Vlada vinil psa Jobových. Ve své výpovědi uvedl, že Jeb byl vždy agresivním psem a měl z něho strach. Penny i Kenneth vypověděli, že osudného dne jejich pes skutečně utekl z domu, ale nesměřoval k sousedům. Právník manželů Edward Marshall poukazoval na nedostatek důkazů. Sdělil, že Vlada mohl zabít jiný pes. Argumenty však soud nepřesvědčily. Jeb měl být utracen.

Záchranu přinesly testy DNA

Jeho majitele napadlo, že by mohli zažádat o testy DNA. S tímto krokem dlouho otáleli, protože si mysleli, že tělo Vlada bylo spáleno. Soud však během procesu nařídil jeho uložení do chladicího boxu. Soudce žádosti vyhověl a z ran mrtvého psa forenzní specialisté odebrali DNA. V laboratoři, kde se běžně provádí analýzy lidských vzorků, materiál porovnali s DNA Jeba. Ukázalo se, že on psa nezakousl.

Manželé si ho mohli odvézt domů. Museli pouze podepsat dohodu se svým sousedem, že už se nikdy neobjeví na jeho zahradě. Následky dlouhé psí vazby si však Jeb ponese dlouho. Podle jeho majitelů při čekání na utracení strádal. „Už není společenský, bojí se chodit ven,“ popisuje Penny.

Případ může v budoucnu posloužit stovkám dalších majitelů psů, kterým bude hrozit utracení jejich mazlíčků. Testy DNA totiž kvůli americkým zákonům nemůže u zvířat navrhovat soud. Expert na americký soudní systém profesor David Favre vysvětluje, že zákony berou psa jako majetek a nepřiznávají mu v těchto případech žádná práva. Testy si musí vyžádat obviněná strana.