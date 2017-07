VIDEO: Zlatý retrívr zachránil tonoucího jelena, stal se hrdinou internetu

Storm dotáhl jelena až na souš, načež se vyděšené zvíře pokusilo utéct. Pes ho dohnal o několik metrů dál, kde si mládě lehlo. Retrívr začal vysíleného jelínka olizovat a šťouchal do něj čumákem.

Videozáznam udělal z retrívra hvězdu sociálních sítí, uvedl server The New York Times. Storm během týdne dokonce navštívil několik ranních televizních pořadů.

Majitel psa Mark Freelay, právník z East Setauket, odmítá dohady, že by zlatý retrívr - plemeno původně vyšlechtěné pro nošení ulovených vodních ptáků - následoval svůj instinkt a zvíře chtěl ulovil. „Byl jsem tam. Kdyby lidé Storma znali, věděli by, že tohle by nikdy neudělal. Je to ten nejvděčnější a nejmilejší pes, jakého jste kdy potkali,“ říká.

Freelay, který podporuje zachráněné psy a poskytuje místní záchranné stanici bezplatné právní služby, stál během incidentu na břehu se svým druhým psem, border kolií Sarah. Psí počínání pak přirovnal k práci záchranářů. „Pes chytil jelena za krk, stejně jako by záchranář sevřel tonoucího, a vytáhl ho ven,“ popsal.

Poté, co po Freelayově telefonátu na místo dorazil Frank Floridia ze záchranné stanice Strong Island Animal Rescue League, se mládě jelena probralo a vystrašené z přítomností lidí a psů znovu zamířilo do vody.

Podruhé se jelen dostal až do vzdálenosti sedmdesáti metrů od břehu. Stormovi se záchranu zopakovat nepodařilo, pro mládě proto doplaval Floridia sám.

Vrátí se zřejmě do přírody

Tříměsíční jelenec běloocasý měl na hlavě a očním víčku rány neznámého původu. Zvíře záchranáři převezli do stanice pro zraněná zvířata Save the Animals Rescue Foundation, kde mu nasadili antibiotika a krmí ho kozím mlékem z láhve.

„Jelen se pravděpodobně vrátí zpět do volné přírody,“ řekla médiím ředitelka organizace. Než se tak stane, musí se úplně zotavit z mnoha nemocí, včetně onemocnění subcutaneous emphysema, které způsobuje zachytávání vzduchových bublinek pod kůží. Jedním z faktorů způsobujících tuto nemoc je stres.