Hrad se musí omluvit za Zemanovy výroky o Peroutkovi, ale ne za všechny

Na jednání přišla Peroutkova vnučka Tereza Kaslová s právním zástupcem Františkem Vyskočilem. Za celé jednání si vzala slovo jen jednou. „Pan prezident podle mě a mé rodiny urazil mého dědečka. Hluboce se nás to dotýká,“ řekla.

O účasti uvažoval i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, nakonec ale nedorazil. Hrad zastupuje advokát Marek Nespala. Svou řeč začal definicí státnosti. Chtěl tím upozornit, že žaloba je ve skutečnosti mířena proti prezidentovi, ten ale podle zákona nemůže být takto žalován. „Kdo se má omlouvat? Území? Obyvatelstvo? V tom případě by se muselo omluvit 10 milionů lidí, a jedním z nich by byla paní žalobkyně,“ upozornil na paradox.

Naopak právní zástupce Kaslové jeho slova odmítl. „V odvolání svého pana kolegy jsem nenašel žádné novum, na které bych měl reagovat,“ řekl Vyskočil. „Nyní už všichni bezpečně víme, že inkriminované články a výroky neexistují,“ dodal.

Nespala soudu předložil další Peroutkovy články z 30. let, které mají údajně dokazovat novinářovo pochybení. Je mezi nimi i článek Češi, Němci a židé, který Hrad v souvislosti s kauzou zveřejnil na svých stránkách.

Po přečtení dalších článků předložených Nespalou se soudce Novosad zeptal, zda bude předkládat ještě další články. „Zdejší soud má prokázáno lecos, ale ne to, že by Peroutka hovořil o gentlemanství Hitlera,“ upozornil Novosad právního zástupce Hradu.

Vyskočil o předložených článcích řekl, že na věci podle něj nic nemění. Dodal, že je posuzujeme z hlediska roku 2016, což není přiléhavé. Kromě toho Peroutka často užíval prostředky, které umožňují dvojí výklad jeho děl. „V žádném případě ho nelze označit za osobu, která by propadla fascinaci nacismem,“ dodal Vyskočil.

Soudce Novosad už na začátku shrnul dosavadní řízení a připomněl, že předchozí soud zcela vyhověl obžalobě. O omluvě za výroky o Peroutkovi rozhodla již v březnu letošního roku soudkyně Kateřina Sedláková, zástupci Hradu se ale proti tomu odvolali (více čtěte zde).



Prezident Miloš Zeman: Jestli se omluvím? Počkejme na soud:

VIDEO: Zeman: Jestli se omluvím? Počkejme na soud Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sedláková určila, že Kaslová musí dostat osobní dopis, ve kterém bude výslovně uvedeno, že Peroutka nenapsal Zemanem zmíněný článek „Hitler je gentleman“ a že není autorem výroku o vytí s vlky. Soudkyně nařídila i větu „Česká republika se omlouvá“. Text omluvy má podepsat oprávněná osoba z kanceláře hradu, nemusí to být přímo prezident.

Omluva se podle nepravomocného rozsudku má objevit po dobu 30 dnů na webových stránkách Hradu a v tisku. Kromě toho Sedláková přikázala žalované straně uhradit Kaslové náklady soudního řízení.

Zeman pronesl slova o Peroutkovi loni v lednu na konferenci k 70. výročí osvobození Osvětimi s názvem Let my People Live! Uvedl tehdy, že Peroutka selhal, stejně jako někteří další intelektuálové, v době nástupu Hitlera k moci. Dokládal to odkazem na údajný článek, který ale podle odborníků neexistuje. Upozornil i na údajný Peroutkův výrok, který ale ve skutečnosti řekl někdo jiný.

Prezident později uznal, že článek nemůže najít, trval ale na tom, že existuje. Jeho hledáním pověřil svého mluvčího Ovčáčka a na nalezení článku vypsal také odměnu (více čtěte zde).

V březnu dal soud za pravdu Kaslové: