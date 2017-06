Penzisté si přilepší, jejich důchody porostou vyšším tempem

Senátoři změnu, která bude znamenat, že v příštím roce vzrostou penze v průměru o pětistovku, schválili v kvapíkovém tempu. Prakticky se o ní nediskutovalo.

„Proboha, ať už někdo konečně přijde s důchodovou reformou, nebo dojde ke kolapsu,“ řekla jen senátorka Daniela Filipiová z ODS. Ale byla jediná, která chtěla diskutovat. Pro zákon bylo 35 z 51 přítomných senátorů, proti pouhých šest.

Zákon prošel za několik minut. Pro politiky jsou penze citlivé téma. Důchodci jsou zhruba třímilionová voličská skupina a čtyři měsíce před volbami do Sněmovny si je nechtějí pohněvat.

Součástí zákona je pokus ohraničit neomezené zvyšování důchodového věku na 65 let, ale v pětiletých intervalech se tato věková hranice pro odchod do penze bude posuzovat a bude se s ní moci hýbat, připustila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, že původně vyhlašovaný cíl „zastropovat“ věk odchodu do penze, jak to vyhlašovali zejména politici ČSSD, ani po přijetí zákona neplatí.

„Tak jak to je, bude se do penze chodit nejpozději v 65 letech, nebo ne?“ kritizovala ji Filipiová. Nikdo ale diskutovat nechtěl. Senátoři rychle ukončili schůzi a mohli jet domů.