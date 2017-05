Pelta s Kratochvílovou stamiliony z dotací rozdělovali v pronajatém bytě

Policie zadržela Miroslava Peltu, Simonu Kratochvílovou, ale i předsedu České unie sportu Miroslava Janstu nebo pražského zastupitele Karla Březinu ve středu 3. května v souvislosti s dotacemi ve sportu (více o zadržení zde). Soud o dva dny později rozhodl v případě Pelty a Kratochvílové o vazbě (více o uvalení vazby zde). Obviněn je v kauze i bývalý šéf odboru sportu na ministerstvu školství Zdeněk Bříza a fotbalová asociace.

Jak nyní zjistil Český rozhlas, byly vztahy Pelty a Kratochvílové velmi úzké.

Scházeli se v bytě v centru Prahy, který Pelta pronajal. Tam se podle odposlechů dohadovali například o tom, jak rozdělit investiční dotace pro rok 2017 v celkové výši 454 milionů korun. Bylo to ještě před tím, než na ministerstvu školství zasedala expertní komise, která měla o rozdělení dotací rozhodovat.

„Hodnocení a výběr úspěšných projektů neprobíhalo u žádného z těchto projektů podle předem určených kritérií, čímž úspěšným žadatelům o dotace opatřila prospěch velkého rozsahu ve výši 454 milionů korun a zároveň způsobila škodu 454 milionů korun,“ citoval Český rozhlas vyšetřovatele.

Druhá část kazy se týká dotací přímo určených pro fotbalovou asociaci. Kratochvílová podle zjištění Českého rozhlasu informovala Peltu o tom, že na roky 2017 až 2019 dostane asociace 553 milionů korun. Pelta však s částkou nebyl spokojen. Stěžoval si jak ministryni školství Kateřině Valachové, tak řediteli odboru sportu Zdeňku Břízovi, píše Rozhlas. Nakonec mu Bříza vyhověl a částka byla zvýšena o devět milionů korun. Podle policie Pelta údajně manipuloval s dotacemi proto, že si zajišťoval opětovné zvolení do funkce předsedy FAČR a „získával sponzory nejméně pro Fotbalový Klub Jablonec, kde působí jako člen představenstva, zároveň je jeho většinovým vlastníkem“.

Bývalou náměstkyni školství Kratochvílovou pak Lidovky.cz ve svém článku popisují jako ženu, která se vypracovala z nuly až do nejvyšších pozic, konkrétně se z referentské pozice během dvou let stala až náměstkyní ministryně školství. Podle informací Lidových novin však její povýšení na náměstkyni budí pochybnosti. Kratochvílová totiž zřejmě v prvním řízení neuspěla, takže to bylo zrušeno, neboť nedošlo k „politické shodě.“

V reakci na dotační kauzu ve sportu rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová. „Chci podpořit politickou kulturu, tak jak ji prosazuje sociální demokracie, proto rezignuji na funkci ministryně školství,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová na Twitteru. „Myslím si, že je to zcela fér a z mého pohledu zcela normální reakce,“ uvedla k rezignaci ve vysílání ČT24 (více o její rezignaci zde).

