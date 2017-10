Slovenská policie zadržela exministra Ruska, měl si objednat vraždu

Policie vyšetřování podle listu zahájila na základě oznámení Mikuláše Černáka, který byl dříve označován za jednoho z čelných představitelů mafie na Slovensku a který si v současnosti odpykává doživotí za různé jiné vraždy.



Policejní vyšetřovatel bez bližších podrobností uvedl, že v uvedeném případu byly obviněny čtyři osoby a že jedna osoba byla zadržena. Mezi nimi jsou podle Sme kromě Černáka i další známé postavy slovenského podsvětí.

Černák podle listu uvedl, že se na něj Rusko před 20 lety obrátil s požadavkem na likvidaci Volzové, s níž měl v Markíze spory. Rusko prý nabídl odměnu 20 milionů tehdejších slovenských korun a složil zálohu půl milionu korun.

Rusko, který byl v letech 2003 a 2005 ministrem hospodářství, spolu s Volzovou v minulosti stejným dílem vlastnili společnost, jež provozovala Markízu. Tu později ovládla mediální skupina CME.

Plánovaný únos Volzové, její donucení převést podíl ve firmě a její následnou likvidaci podle listu překazilo zatčení Černáka na konci roku 1997. Volzová při výpovědi na policii potvrdila, že ve zmiňované době měla obavy o svou bezpečnost a že ji sledovali neznámí lidé.

Černák v minulosti uvedl, že je připraven vypovídat o vraždách, do kterých byl zapleten. Díky spolupráci s policií by mohl po odpykání 25 let ve vězení dosáhnout podmínečného propuštění na svobodu.