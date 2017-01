Teličku zvolili jedním ze čtrnácti místopředsedů Evropského parlamentu

Telička byl zvolen již v prvním kole volby, když dostal 313 hlasů. Celkem deset místopředsedů vzešlo z prvního kola, zbývá obsadit ještě čtyři posty, kvůli nimž se koná kolo druhé (na výsledky poslední volby místopředsedů EP se můžete podívat zde).

„Zvolení Pavla Teličky do vedení EP je z hlediska českých zájmů v EU dobrou zprávou,“ komentovala zvolení Teličky jeho kolegyně z ANO europoslankyně Dita Charanzová. Dodala, že podle ní je Telička v Bruselu respektovaným a čitelným partnerem, který evropské problematice velmi dobře rozumí.

V předchozím období, tedy od posledních voleb v roce 2014, Česká republika svého zástupce mezi místopředsedy EP neměla. Předtím ale zastávali tuto funkci tři čeští europoslanci Miroslav Ouzký (ODS; 2004-2007), Libor Rouček (ČSSD; 2009-2012) a Oldřich Vlasák (ODS; 2012-2014).

Místopředsedové jsou členy předsednictva Evropského parlamentu. V případě nepřítomnosti předsedy řídí plenární zasedání a předseda na ně může delegovat také jiné povinnosti, úkoly nebo pravomoci.

Milovník ragby a EU

Telička je od května 2014 poslancem EP za hnutí ANO a místopředsedou frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE). V minulosti absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po vysoké škole začal pracovat na ministerstvu zahraničí, brzy se zaměřil na problematiku EU

V roce 1990 se stal členem delegace pro jednání o přidružení, o rok později nastoupil do Stálé mise ČR při Evropských společenstvích (ES). V letech 1993 až 1995 působil jako zástupce velvyslance při ES, poté vedl odbor ES na ministerstvu zahraničí. Od ledna 1998 byl pět let náměstkem ministra zahraničí. Následující dva roky byl velvyslancem ČR při EU a od května do listopadu 2004 působil jako eurokomisař.

Posléze politiku opustil a od prosince 2004 byl deset let společníkem poradenské firmy Bxl-Consulting, působil i v představenstvu těžařské společnosti New World Resources.



Telička se narodil ve Washingtonu v rodině diplomata, v dětství žil několik let také v Argentině a Británii. Výborně ovládá angličtinu i francouzštinu, dobře hovoří německy a rusky. Je náruživým sportovcem, v minulosti se věnoval zejména ragby. Vrcholového sportu musel kvůli zranění kolena zanechat, v letech 2006 až 2009 byl ale šéfem České ragbyové unie.