Kočka se pustil do boje s bolševníkem, dotace mu přidělila žena europoslance

Jak nyní zjistila MF DNES, 26 milionů putovalo do firmy Prostor, který vlastní syn dlouholetého pořadatele matějské pouti Jan Kočka, jehož rodina má tradičně velmi blízko k sociální demokracii.

V minulosti stejná firma získala třeba i lukrativní zakázku na úklid pražských ulic. Známý je však především díky tragické události z roku 2008. Po křtu knihy tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka zastřelil hoteliér Bohumír Ďuričko Kočkova bratra Václava.

Pavel Poc jakýkoliv střet zájmů vylučuje. „Kdo zakázku vysoutěžil, jsem vůbec nesledoval,“ uvedl.

Likvidace takzvaných nepůvodních invazivních druhů, mezi něž patří i bolševník, se může stát dobrým byznysem v celém Česku. Ministerstvo životního prostředí sestavuje seznam druhů, které by měly z české krajiny zmizet. Záměr však odmítají statisíce myslivců, včelařů či rybářů.

Projekt likvidace nebezpečného plevele se v regionu uskutečnil od srpna 2013 do prosince 2015. Do zápasu s invazivními druhy se pustilo už předešlé vedení Karlovarského kraje. Likvidace nebezpečného plevele stála desítky milionů korun a kraj musí stav území udržet do roku 2025.

„Ročně nás to bude stát přes deset milionů korun. Samozřejmě záleží vždycky na zastupitelstvu, kolik bude ochotno uvolnit, aby při nějaké případné kontrole nemohlo dojít k vratce získané dotace,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec.

Nebezpečný bolševník: