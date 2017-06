Bělobrádek pro Impuls: Chci jednou být prezidentem, říká v nadsázce

„Já jsem takový konzervativní a rád bych tedy pokračoval v té tradici Václava Klause a Miloše Zemana. Tedy nejdřív premiér a poté prezident,“ řekl současný vicepremiér s tím, že o společném kandidátovi koalice KDU-ČSL a STAN na prezidentský úřad bude rozhodovat červencový sněm.

Řeč byla také o blížících se volbách. Bělobrádek je přesvědčený o tom, že se koalice KDU-ČSL se Starosty do Sněmovny dostane. Podle něj pomalu vstupuje do povědomí voličů. „Já myslím, že je ještě dostatek času na to, abychom představili značku i osobnosti, které přesvědčí další voliče, že má smysl nás volit, že jsme jediná síla, která chce stabilitu a dlouhodobou prosperitu,“ doplnil Bělobrádek.

Pokud by nová koalice ve volbách vyhrála, nabídne Pavel Bělobrádek Andreji Babišovi pozici v nové vládě. Podmínkou ale je, aby Babiš vysvětlil nevyjasněné ekonomické zákulisí svého podnikání. „Nemůžu vyloučit, že pokud se pan Babiš očistí, že ho nevezmeme do koalice. Myslím, že třeba pozice ministra pro lidská práva a národnostní menšiny by mu slušela.“