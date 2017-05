Pražská policie pátrá po zlodějích, z kanceláří sebrali trezor a zbraň

„Od 6. dubna tohoto roku pracují policisté z místního oddělení Vršovice na objasnění případu vloupání do domu v Dykově ulici v Praze 10. Dva muži a jedna žena se tam vloupali do kanceláří v domě, kam se dostali za použití klíčů. Ty byly odcizeny den před tím při vloupání do vozidla v ulici v Nad Olšinami v Praze 10,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Trojice kanceláře prohledala a ukradla z nich šest notebooků, tři dokovací stanice, analyzátor spalin, malý přenosný trezor a externí DVD mechaniku k počítači.

V jedné z kanceláři navíc vypáčili skříň a z ní vzali pistoli značky ČZ Luger 9mm výrobního čísla B492982. Celkovou škodu policisté vyčíslili na necelých tři sta tisíc korun.

„Celý případ je prošetřovaný pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až pětiletý pobyt za mřížemi,“ uvedl Daněk.

Policisté prosí veřejnost, pokud muže či ženu pozná na záběrech, aby kontaktovala linku 158. „Vzhledem k tomu, že byla při vloupání odcizena střelná zbraň, mohou být nyní pachatelé ozbrojeni,“ upozornil mluvčí.