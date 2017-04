Ve Vietnamu býval hvězdou, v Česku mu hrozí vězení za pašování krajanů

Podle vyšetřovatelů pašoval Le Van Dat spolu s matkou a dalšími Vietnamci své krajany do Německa. Teď sedí ve vazbě na Pankráci a stejně jako ostatním mu hrozí vězení až na osm let.

Le Van Dat žije v Teplicích od svých dvanácti let. Do Česka se dostal v rámci slučování rodin za matkou, která provozuje bistro s vietnamskou kuchyní. Dostal povolení k pobytu, získal živnostenský list a občas vypomáhal matce v kuchyni.

Každý rok cestoval do Vietnamu za otcem a před dvěma roky se prosadil v pěvecké soutěži. „Chtěl bych změnit svůj život a stát se profesionálním zpěvákem,“ líčil vyšetřovatelům po zadržení.

Matce totiž pomáhal nejen v kuchyni, ale i s převozem krajanů ze Srbska do Německa. Matka gang řídila.

V hovorech vzpomínal na pěveckou minulost

Jeho třiačtyřicetiletá matka organizovala pašování lidí už před časem, policisté v Německu ji chytili a ona skončila ve vazbě. Po propuštění byla vyhoštěna z Německa. Vrátila se domů do Teplic, ale s převozem lidí neskončila. Jen musela změnit taktiku a do Německa najímat řidiče, protože sama tam nesměla. Dál ale vše organizovala, rozdávala úkoly a pokyny a rozhodovala o výši odměny za převoz.

Policisté ji sledovali a odposlouchávali půl roku. A spolu s ní i syna, další tři Vietnamce a Čecha, který pro ně jezdil. Zjistili, že pašeráci vozili Vietnamce ze Srbska přes Maďarsko, Slovensko a Česko do Berlína. Na cestu jim dávali pasy jiných Vietnamců, kteří měli na území ČR povolení k pobytu. Sázeli na to, že Evropané nerozeznají Asijce od těch na fotografiích v pasech.

Le Van Dat v roce 2015 uspěl v pěvecké soutěži v rodném Vietnamu:

Při sledovačkách se policisté dozvěděli i o pěvecké minulosti jednoho z členů skupiny. Sám na to v odposlouchávaných telefonních hovorech vzpomínal. Kriminalisté v rámci obhlížení terénu několikrát zašli i do zmíněného bistra na oběd. Podnik byl většinou zavřený a kriminalisté se domnívají, že možná sloužil jen jako krytí. Bistro je zavřené i nyní. Žena při výslechu tvrdila, že opel, toyota a mercedes, které stávaly před jejím podnikem, nepatří jí, ale synovi. Ten to popřel také.

„Xalo“ znamená „dálnice“

Policie pozatýkala celou skupinu v úterý. „Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování provedli 25. dubna 2017 operaci s krycím názvem Xalo, která se týkala převozů nelegálních vietnamských migrantů ze Srbska do Německa,“ řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Název akce Xalo znamená ve vietnamštině „dálnice“. Kriminalisté obvinili pašeráky z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Jak dlouho to dělali, kolik lidí převezli a kolik si vydělali, policie vyšetřuje.

Čech, padesátiletý nezaměstnaný muž z Teplic, vypověděl, že za jednu cestu do Berlína dostal tři tisíce korun. Prý se domníval, že ti tři lidé chtěli navštívit své příbuzné. „Živím se jako taxikář a většinu mých zákazníků tvoří Vietnamci,“ řekl. Zatímco on zůstává na svobodě, Le Van Dat, jeho matka a ještě jeden Vietnamec jsou od středy ve vazbě. „Důvodem je obava, že by uprchli do Vietnamu, s nímž Česko nemá uzavřenou smlouvu o poskytování vzájemné právní pomoci, takže bychom je sem pak těžko dostávali,“ vysvětloval soudce Miroslav Čapek.

Šéfka gangu skončila ve vazbě i kvůli hrozbě, že by na svobodě mohla nelegální převozy dál organizovat. Kromě toho však ona i její syn čelí dalšímu stíhání. Ona je podezřelá, že se podílela na loupežném přepadení v Praze, on, že s kumpány zmlátil v Děčíně muže, který je okřikl, když se opilí vraceli před půlnocí z hospody.