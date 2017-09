Ani muž, ani žena. Kanada zavedla možnost genderově neutrálního pasu

„Všichni Kanaďané by se měli bezpečně cítit být sami sebou, žít podle své genderové identity a vyjádřit pohlaví, jaké si vybrali,“ zdůvodnil minulý týden změnu v dokladech kanadský ministr pro migraci Ahmed Hussen. Kanada tak rozšířila zatím krátký seznam zemí, které třetí variantu v úředních dokumentech povolují.

Právnička Adrienne Smithová, která se specializuje na problémy komunity LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob), ale varovala, že nové písmenko v pase může přinést komplikace.

„Obávám se, že při cestách do zemí jako je například Uganda či Jamajka, kde je komunita LGBT ilegální, může takový pas přivést lidi do vězení, nebo přinejmenším jim to může způsobit ponižující zacházení na letištích,“ uvedla Smithová.

Podobné genderově neutrální dokumenty zavedly podle deníku The Guardian už dříve například Austrálie, Dánsko, Nový Zéland či Pákistán.