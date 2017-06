Macronova strana vyhrála první kolo voleb, míří k parlamentní většině

Podle průzkumu společnosti Kantar Sofres získala REM s centristickou formací MoDem v prvním kole 32,9 procenta hlasů, republikáni se spojenci 21 procent, Národní fronta (FN) Marine Le Penové 13,5 procenta, ultralevicová Nepodrobená Francie 11 procent a socialisté 7,8 procenta.

Po druhém kole voleb, které je naplánováno na příští neděli, by si REM podle předběžných propočtů měla v parlamentu zajistit drtivou většinu 415 až 445 křesel. Národní shromáždění má 577 mandátů, k většině je zapotřebí 289 mandátů.

Republikáni by mohli obsadit 80 až 100 parlamentních míst, socialisté 30 až 40 křesel, krajní levice 10 až 20 a Národní fronta by měla mít jeden až čtyři mandáty. Projekci výsledků po druhém kole, do něhož postupují kandidáti, kteří v prvním kole získali nejméně 12,5 procenta hlasů, sestavila agentura Elabe.

Volební účast byla nízká, pohybovala se zřejmě pod hranicí 50 procent.

Záběry agentury Reuters z výměny francouzských prezidentů: