Spider-Man odnesl plátna za 100 milionů eur, hrozí mu 20 let vězení

Devětačtyřicetiletý muž čelí čtrnácti bodům obžaloby týkajícím se krádeže děl Pabla Picassa, Henriho Matisse, Georgese Braquea, Fernanda Légera a Amedea Modiglianiho. Před soudem stanuli také dva Tomičovi údajní komplici, kteří podle prokuratury díla prodali, nejspíš dvěma různým kupcům.

Amatérský horolezec Tomić byl podle agentury AFP už v minulosti několikrát soudně trestán za krádeže u bohatých lidí, do jejichž bytů se vyšplhal. Zatčen byl v roce 2011 a ke krádeži v jednom z nejnavštěvovanějších pařížských muzeí se přiznal. Podle serveru France 24 Srb policistům tvrdil, že obrazy se mu zkrátka líbily. Kdo si krádež objednal, však Tomić neuvedl.

Na otázku novinářů, jakou hrál v celém případu úlohu, dnes před začátkem jednání odpověděl s úsměvem: „Jakou roli jsem měl? Arsena Lupina,“ řekl s odkazem na slavného literárního hrdinu a „lupiče-gentlemana“.

Tomičovi hrozí podle AFP až 20 let vězení, neboť je recidivista. Jeho údajné spolupachatele by soud mohl poslat za mříže na deset let.

Ukradl Piccasa i Matisse

Ukradeny byly obrazy Le pigeon aux petits pois (Holub s hráškem) od Pabla Picassa, La Pastorale (Pastorále) od Henriho Matisse, L’olivier pres de l’Estaque (Olivovník u l’Estaque) od Georgese Braquea, La femme a l’éventail (Žena s vějířem) od Amedea Modiglianiho a Nature morte au chandelier (Zátiší se svícnem) od Fernanda Légera. Někteří odborníci soudí, že hodnota odcizených obrazů je dvakrát vyšší, než uvádí radnice, tedy až 200 milionů eur (5,4 miliardy korun).

Když Tomiče zatkli, policistům řekl, že do muzea šel původně jen pro Zátiší se svícnem, až později ho napadlo, že by mohl sebrat další čtyři díla. Do muzea se vloupal tak, že rozbil zámek a okno. Podle France 24 zrovna nefungoval alarm, který čekal už několik týdnů na opravu. V muzeu sice byli tři hlídači, ale na krádež se přišlo až ráno těsně před otevřením.