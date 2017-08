Feťák a paranoik, říká policie o muži, který zabíjel v pizzerii u Paříže

Dvaatřicetiletý útočník se podle agentury Reuters při výslechu choval nepřiléhavě a v odpovědích na otázky vyšetřovatelů si často protiřečil. „Podle toho, jak působil, trpí akutní paranoií. Několikrát prohlásil, že se cítí neustále pronásledován a stíhán policií,“ uvedl prokurátor Eric de Valroger s tím, že motiv terorismu policie vyloučila.



Francouzská média muže identifikují jako Davida P., který se už minulý týden pokusil o sebevraždu a v pizzerii to pravděpodobně zkoušel znovu. Údajně také přiznal, že od svých devíti let užíval drogy a že v neděli – den před útokem – si vzal nadměrné množství blíže nespecifikovaných léků.

„Řekl nám, že pokud spáchal čin, kvůli kterému skončí ve vězení, bude se tam cítit v bezpečí,“ uvedl prokurátor.



Útočník, kterého ještě čekají vyšetření na psychiatrii, nyní čelí obvinění ze zvlášť závažného případu vraždy, pokusu o vraždu, jízdy pod vlivem omamných látek a poškození vozidla.

Při jeho pondělním činu zemřela dvanáctiletá dívka (podle dřívějších informací třináctiletá) a pět dalších lidí utrpělo vážná zranění. Jedním z nich je podle francouzského listu Le Figaro tříleté dítě. S lehkým zraněním vyvázlo osm lidí (více zde).

Incident v obci východně od Paříže přišel necelý týden poté, co do skupiny vojáků na pařížském předměstí Levallois-Perret vjel Alžířan Hamou Benlatrèche. Ten byl při dopadení pěktkrát střelen a ve vážném stavu převezen do nemocnice v Lille. Podle posledních informací jej policie nechala převézt do Paříže, stále je však neschopen výslechu (jeho profil najdete zde).