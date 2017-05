Napětí před klíčovým dnem: odpůrci Le Penové burcují váhavce k volbám

Ještě ve čtvrtek se pařížské náměstí Republiky zaplnilo dvěma tisíci lidmi, kteří se účastnili koncertu proti Le Penové. V sobotu, tedy den před volbami, už byla situace v hlavním městě o poznání klidnější. Prezidentská kampaň oficiálně skončila úderem půlnoci, z ulic tak zmizeli lidé rozdávající letáky, z médií zmínky o výsledcích předvolebních průzkumů, za kandidáty nikdo neagituje ani ve stanicích metra.



Důkazy o tom, že se v neděli uskuteční důležité volby, které ovlivní směřování Francie i Evropské unie v příštích letech, je tak třeba hledat spíš na chodnících nebo pouličních lampách. Právě tam lidé lepí samolepky s logem Národní fronty, které Le Penová až donedávna předsedala, nebo sprejují vzkazy s výzvou, aby voliči odolali „spiknutí médií a finančníků“ podporujících Macrona.

Francie zažívá nejpodivnější a nejméně předvídatelné volby za dlouhá léta. Společnost je polarizovaná a u znechucených voličů zcela propadli socialisté i republikáni - dvě nejsilnější strany, jejichž kandidáti si tradičně předávali dveře Elysejského paláce.

V těchto volbách tak Francouzi nerozhodují jen o budoucím prezidentovi, ale ukazují i to, jak moc jsou nespokojení se stavem země i současným politickým uspořádáním.

Svědčí o tom i sobotní poklidný protest na již zmíněném náměstí Republiky, kde se dopoledne sešly desítky lidí. Na otázku, zda protestují proti Macronovi či Le Penové, jedna z demonstrantek zakroutila hlavou. „Ne, tohle není protest proti kandidátům. Protestujeme proti celému systému, proti oligarchům a korupci,“ vysvětlila.

Žalostná nabídka kandidátů

Řadu Francouzů navíc nabídka kandidátů nijak zvlášť neoslňuje. Účast v prvním kole byla menší, než je obvyklé, a to samé se čeká i v neděli. Na sociálních sítích se šíří hashtag #7maisansmoi, tedy „7. května beze mě“.

Mnoho voličů považuje Le Penovou za nebezpečnou rasistku a xenofobku, v případě Macrona jim však vadí jeho politická nezkušenost i program, který není jasně pravicový, ani levicový.



Podobně to vidí i Manon Poingéová, která studuje na univerzitě v americkém Michiganu. Ačkoli by mohla volit na zastupitelském úřadě nebo pro hlasování zplnomocnit své rodiče, nakonec se rozhodla letošní volby úplně vynechat. „Myslím, že bych v prvním kole volila levicového kandidáta, pravděpodobně (Jeana-Luca) Mélenchona, ale žádná platforma mě nepřesvědčila. Svým způsobem jsem ráda, že jsem nevolila, protože jsem se nedokázala s nikým identifikovat,“ popsala pro iDNES.cz.

Vybrat si prý nedokáže ani v druhém kole. „Vůbec nepodporuji Macrona, protože podle mě není přesvědčivý a vadí mi jeho nedostatek zkušeností. Ale taky skutečně nechci, aby se Le Penová stala prezidentkou,“ dodala.

Neplatné a protestní hlasy

Právě možná vysoká neúčast však děsí Macronovy příznivce. Zatímco většina voličů Le Penové se chystá do volebních místností stoprocentně dorazit, Macronovi voliči si tím tak jistí nejsou. Jiná skupina lidí pak sice k volbám plánuje přijít, do urny však vhodí protestní, takzvaně „bílý“ hlas, kdy na volební lístek napíšou například Mélenchonovo jméno.



Také na ně proto cílí lidé, kteří v centru Paříže „zdobí“ volební plakáty kandidátů i pouliční lampy. „Váš hlas se počítá! Nedopusťte, aby volba proběhla bez vás! Ne Národní frontě,“ hlásá například výzva, kterou někdo přelepil Macronovy plakáty na bulváru Voltaire, jen pár stovek metrů od hudebního klubu Bataclan, kde před rokem a půl zaútočili teroristé z Islámského státu.

Obavy z toho, že lidé nepřijdou k volbám nebo do urny vhodí neplatný hlas, má i Pařížan Benoît Epaule. „Každý neplatný nebo protestní hlas znamená hlas pro Le Penovou. Lidé by si to měli uvědomit,“ říká.

Sám podporuje Macrona už od začátku jeho kampaně a doufá, že středový kandidát vyhraje. „Už když odstoupil z pozice ministra hospodářství, věděl jsem, že se něco chystá, že má plán. Líbí se mi, že je mladý a má liberální názory,“ vysvětluje.

Dá se předpokládat, že minimálně s výsledkem voleb v Paříži bude Benoît spokojený. Narazit tam na příznivce Le Penové je téměř nemožné - ostatně v prvním kole ji podpořilo pouhých pět procent Pařížanů. Mnohem větší podporu může nacionalistická kandidátka očekávat na venkově a v menších městech zejména na severu a východě Francie. I to ukazuje, jak moc je země během letošních voleb rozdělená.

Le Penová a Macron v ostré televizní debatě:

VIDEO: Macron obvinil Le Penovou, že chce rozpoutat občanskou válku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu