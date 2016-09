Uvítejte uprchlíky u vás doma, je to ochrana před teroristy, míní papež

„Vyzývám vás k tomu, abyste uprchlíky uvítali ve svých domech a obcích, aby jejich první zkušenosti v Evropě bylo teplé lidské uvítání a ne chlad při spaní na ulicích,“ uvedl František. Podle papeže pohostinnost pomáhá vzbuzovat lásku a je „naším nejlepším zabezpečením proti nenávistným teroristickým útokům“.

Hlava katolické církve se už dříve zasazovala o pomoc migrantům. V dubnu František navštívil uprchlický tábor na řeckém ostrově Lesbos, odkud leteckým speciálem odvezl do Vatikánu dvanáct běženců (více zde).

„Zachází se s vámi jako se zátěží, přitom jste darem,“ prohlásil tehdy podle agentury ANSA papež a prosil uprchlíky o odpuštění za to, že před nimi evropské státy uzavřely hranice a jsou k nim lhostejné.

V květnu však svatý otec v rozhovoru pro francouzský katolický deník La Croix uznal, že není možné nechat lidem přicházejícím do Evropy dveře úplně dokořán (psali jsme zde). Poukázal ovšem na to, že je nutné klást si na prvním místě otázku, proč k migraci dochází a kde je příčina útěku milionů lidí, a vyzval evropské země, aby se vyvarovaly uzavírání přistěhovalců do ghett.

Je třeba „ducha připravenosti přivítat ty, kdo utíkají před válkami a hladem, a solidarity s těmi, kdo byli zbaveni svých základních práv, včetně práva svobodně a bezpečně vyznávat svou víru,“ prohlásil také v červenci v Polsku při setkání s nejvyššími polskými představiteli (více zde).