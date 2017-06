PŘEHLEDNĚ: Informační šum aneb co víme o nehodě policejního sporťáku

1 Kde a kdy se nehoda stala?

Původní informace od jihomoravské policie z úterního dopoledne hovořily o tom, že řidiče zapůjčeného supersportu během jízdy postihla mozková příhoda a vůz narazil do stromu. Podle pozdějšího upřesnění auto jelo kolem pondělní 22. hodiny v brněnských Chrlicích po Zámecké ulici směrem k dálnici D2 a sjelo do ivanovického potoka.

Záhy média přišla se zjištěním, že v luxusním voze neseděli dva policisté, jak se dalo očekávat, ale že druhým zraněným je zástupce ředitele protokolu prezidentské kanceláře Vladimír Kruliš. Ten se po jižní Moravě pohyboval jako člen delegace prezidenta Zemana, který vyrazil z Prahy na další část svého turné po krajích.

„Uskutečnilo se setkání představitelů Integrovaného záchranného sboru (IZS) s prezidentem republiky, jehož součástí byla i prezentace vybavení IZS včetně praktické ukázky. Při této praktické - faktické ukázce došlo k nehodě vozidla,“ vysvětlila policejní mluvčí Štěpánka Komárová poté, co se prozradila účast protokoláře Kruliše.

Proti tomu se však ohradil sám prezident. „Krajské oddělení policie vydalo prohlášení, že jsem přihlížel oné zkušební jízdě v deset večer. Chci říct, že police lhala. V deset večer jsem byl v posteli a četl si monitor,“ shodil Zeman policejní verzi události. Mluvčí následně upřesnila, že ukázka nejrychlejšího vozu policejních garáží byla určena prezidentovu doprovodu.

O záležitosti důsledně mlčel i jindy horlivý mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Co prezident dělá po svém oficiálním programu, je prý jeho věc.

2 Kdo pustil hradního protokoláře do policejního auta?

V pondělí večer se v brněnském hotelu International konala hostina na počest prezidentské návštěvy, které se zúčastnili rovněž krajští ředitelé složek integrovaného záchranného systému. Podle serveru Aktuálně.cz právě na této akci povolil ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil, aby se policista a Kruliš supersportem projeli.

„Rozhodl Tržil, ale ten mu na večeři taky vysvětloval, že Kruliš nesmí řídit. Odjeli a řídil policista, ale je otázkou, jestli se nevyměnili,“ citoval server svůj „vysoce důvěryhodný zdroj“. Tržil se k tomu dosud nevyjádřil.

Civilisté by se však policejními auty jen tak vozit neměli. Mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová odkazuje na nařízení ministerstva vnitra číslo 33/2011, podle něhož „v dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.“

Z formálního hlediska tedy Kruliš v autě neměl co dělat, jelikož není policista a podle dostupných informací nebyl v té době ani zatčený.

„Je to zvláštní shoda náhod. Byla-li ta jízda povolená krajským ředitelem, nemuselo tam dojít k nějakému porušení pravidel, ale to musí vyhodnotit prezidium a GIBS,“ naznačil pro Aktuálně.cz ministr vnitra Milan Chovanec, že svezení povolené policejním ředitelem by mohlo být v pořádku. Pokud by se nakonec ukázalo, že Kruliš přece jen řídil, byl by to mnohem vážnější problém.

Nad porušením pravidel by přimhouřil oči prezident Zeman. „Nezlobte se, já k rychlým autům lásku necítím, ale toleruji u mladých lidí, že se chtějí projet. Byl bych proti tomu, pouze pokud by toto auto řídil sám,“ komentoval v Kuřimi nehodu 36letého protokoláře prezident (více o návštěvě zde).

3 Kdo řídil?

Podle vyjádření policie každopádně řídil důstojník dopravní policie. MF DNES uvedla, že zraněným policistou je Radovan Raich. Ten byl rovněž u slavnostního předání vozu před třemi týdny. Za volant supersportu nemohl usednout každý policista, Raich byl jedním z těch, kteří absolvovali školení na rychlá auta. „Člověk musí za volantem držet emoce na uzdě, nesmí se chovat jak někteří řidiči,“ řekl při předání auta policista (více zde).

Podle závodního jezdce a instruktora Michaela Vorby je určité školení pro řidiče tohoto typu aut nutné. „Pokud se dostanete za rychlost adekvátní tomu vozu, tak najednou nevíte, co máte dělat s volantem, ani s plynovým pedálem,“ řekl v Kauze dne na Radiu Impuls.

Objevily se však i spekulace, že v pondělí večer za volantem seděl Kruliš. To však vyvrátila záchranná služba. „Zdravotníci ošetřili dva lidi. Jedním byl policista, který řídil vůz a u kterého byla diagnostikována cévní mozková příhoda. Spolujezdce posádka s podezřením na možné poranění páteře transportovala do traumacentra Fakultní nemocnice v Bohunicích. Právě spolujezdec přivolal pomoc,“ uvedli jihomoravští záchranáři.

Tuto verzi podpořil prezident Zeman i ministr vnitra Milan Chovanec. „Je to fake news, jak říká Donald Trump. Bavoráka řídil řidič, který měl mozkovou příhodu,“ řekl Zeman. Chovanec s odkazem na policejního prezidenta Tomáše Tuhého na Twitter napsal, že „civilní osoba byla vyprošťována ze sedadla spolujezdce.“

Chovanec však také serveru řekl, že se Tuhého zeptal, zda může vyloučit, že se policista s Krulišem před příjezdem záchranky neprohodili. „Odpověděl mi, že vyloučit nelze nic. Ale jinou informaci nemáme,“ uvedl ministr s tím, že je třeba počkat na závěry vyšetřování. Záchranáři dorazili po 14 minutách. Mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková MF DNES řekla, že řidič byl při vědomí.

4 Jaké jsou následky?

Posádka havarovaného BMW skončila v brněnské nemocnici. Ve vážném stavu je policista Radovan Raich, kterého údajně během řízení postihla mozková příhoda. Lékaři jej udržují v umělém spánku.

Hradního úředníka Kruliše odvážela záchranná služba při vědomí s poraněnou páteří. Při nehodě si zlomil dva obratle. „Kruliš naštěstí nezemřel, i když mu hrozilo ochrnutí,“ naznačil příznivější vyhlídky svého protokoláře Zeman, jenž zraněného v nemocnici navštívil.

Výše materiálních škod na autě za zhruba čtyři miliony korun známá není. Specialisté BMW vůz ještě neviděli. Podle dostupných informací má rozbitou přední část, aktivované byly airbagy. „Vpředu jsou důležité součástky pro elektromotor, také elektromotor samotný, ale auto servisní technik neviděl, takže míru poškození neznáme,“ řekl ČTK mluvčí BMW Group ČR David Haidinger.

Veřejné rozpočty podle něj nehoda nijak nezatíží. „Máme speciální havarijní pojistky, které nejsou takové jako u běžných smrtelníků. Veškeré náklady budou hrazené z pojistky, daňové poplatníky to rozhodně nic stát nebude,“ sdělil Haidinger.

Oprava bude každopádně náročná, protože hybridní BMW i8 není postavené z materiálů jako běžná sériová auta. Jeho konstrukci tvoří karbonový monokok. „Pokud to auto bude poškozené natolik, že se dá opravit, tak ho necháme opravit. Když ne, tak se opravovat nebude,“ dodal mluvčí českého zastoupení značky. Podle něj incident nemá žádný vliv na spolupráci s policií a není důvod spolupráci měnit či ukončovat. Policie má vypůjčené i tři menší modely i3, které však svými parametry nebudí tolik zájmu o projížďky (o předání elektromobilů více zde).

Nepochybně utrpěla i pověst policie a prezidentské kanceláře. Večerní jízda půjčeným supersportem působí dojmem papalášských manýrů. K zodpovědnosti za incident se zatím nikdo nepřihlásil.

5 Proč se neobjevily snímky z nehody?

Fotografie z nehody úřady tají. Objevily se pouze krátce v jedné uzavřené skupině na Facebooku. Obvykle přitom záchranáři snímky ze svých zásahů ukazují. Jihomoravští hasiči mají z místa nehody asi desítku fotografií.

„Je standardem u každé nehody integrovaného záchranného systému, že ty fotky se neprezentují. Jde o kolegialitu, není to nic výjimečného. Neposkytujeme žádná fota z těchto nehod, včetně této. Není to tím, že bychom u této nehody dostali nějaký pokyn fota neukazovat,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Z fotografií je podle něj patrné, že auto leží napříč přes strouhu potoka.

Případ řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která je skoupá na slovo. „Převzali jsme si od policie spisový materiál. V tuto chvíli ale nebyly uvolněny k nehodě žádné detaily, které mohu komentovat,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Sandorová.