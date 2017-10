Otrava vězně na Pankráci není podle soudu trestným činem

„Soud to zatím bez jednání překvalifikoval na kázeňské provinění, takže v tom neshledal trestný čin a postoupil to Vězeňské službě k rozhodnutí,“ řekl serveru iDNES.cz právní zástupce snoubenky zesnulého Petr Kubíček.



„Státní zástupce se proti tomu odvolal, takže to bude posuzovat Městský soud v Praze,“ uvedl další postup Kubíček.

Informaci, že soud již rozhodl, potvrdil i jeho mluvčí Michal Dvořák, který ale odmítl rozhodnutí komentovat: „Ještě není doručeno všem stranám, a proto se zatím nelze k jeho obsahu vyjadřovat.“

Se sestrou sjednal žalobce dohodu o vině a trestu

Rozhodnutí se přitom týkalo pouze dozorce, který v osudný den vězně stejného příjmení zaměnil. Se zdravotní sestrou, která metadon podala, dozorující státní zástupce sjednal dohodu o vině a trestu, zmínil Kubíček.



Dohoda o vině nahrazuje pravomocný rozsudek. V takovém případě se nekoná hlavní líčení, ale člověk pouze uzná svoji vinu, bude mu stanoven trest, bude muset uhradit dohodnutou částku poškozeným a poté dohodu schválí soud.

Kubíček v případu zastupuje snoubenku zemřelého Veroniku H. Ta se připojila do řízení jako poškozená a požadovala náhradu škody.

Odpykával si trest za porušení zákazu řízení

Miroslav H. si v pankrácké věznici odpykával čtrnáctiměsíční trest. Byl to jeho první pobyt za mřížemi. Vysloužil si jej za to, že i přes zákaz řízení usedl za volant.



Co je metadon? Metadon je syntetický opiát. Látka se používá jako náhražka při léčbě závislosti na drogách. Narkomanům se podává tekutina v kalíšku, která zabrání abstinenčním příznakům, ale po požití nevyvolá euforii jako heroin. Lidem, kteří nejsou zvyklí na opiáty, ale může způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Protože působí tlumivě, tak člověk po podání může upadnout do bezvědomí nebo skončit v kómatu se zástavou dechu.

Muž věřil, že se z vězení za dobré chování dostane už v polovině trestu. Společně s přítelkyní počítali s tím, že by se mohl vrátit na svobodu už někdy v dubnu nebo květnu. To se ale nestalo.

Loni 25. prosince totiž dozorce zaměnil dva muže ve výkonu trestu, kteří měli stejné příjmení. I když byl každý na jiném patře, metadon tentokrát místo Jiřího dostal Miroslav.



Veroniku mrzí, že se jí až dosud nikdo z Vězeňské služby neomluvil. Nechápe také, že za smrt jejího přítele byl obžalovaný pouze dozorce a nikoli sestra, která lék podala.

„Kdyby to byla vážně náhoda a kdyby o tom nevěděla, tak se s tím nějak vyrovnám. Ale ona se dozvěděla, že došlo k chybě hned v tom okamžiku,“ uvedla s tím, že sestra si chybu uvědomila, když jí strážní řekli, že jeden vězeň dávku nedostal a jí už metadon nezbýval. Dozorci jí pak sdělili, že lék dostal nesprávný vězeň.

„Dva chlapi ho vlekli na celu, dozorci si ničeho nevšimli“

Veronika nechápe, že jejího přítele pak neposlali k doktorovi, nedali mu protilátku nebo mu nevypumpovali žaludek. Z pitevní zprávy totiž vyplynulo, že by mu včasný zásah zachránil život. Nejde jí také na rozum, že zhoršený Miroslavův zdravotní stav neřešili dozorci.



„Jak se to stalo, tak se šel společně s klukama dívat na televizi na pohádky. Pak si tam lehl na zem a kluci říkali, že ho přikryli. Po chvíli si všimli, že je malátný, začaly mu fialovět rty,“ popsala Veronika následující události, tak jak jí je vylíčil Miroslavův spoluvězeň.



„Nemohl už chodit sám. Do pokoje ho vlekli dva chlapi podepřeného, tak mi neříkejte, že bachaři si ničeho nevšimli,“ dodala. Odpoledne se Miroslav pozvracel a v podvečer ho spoluvězeň našel ležet na cele bez známek života. Resuscitace mu život nezachránila. Smrt nastala ve 20:15, tedy dvanáct hodin po podání látky.

Veronika se o smrti svého snoubence, se kterým byla téměř sedm let, dozvěděla následující den ráno. Ačkoli ho chodila do věznice navštěvovat, jako první se dozvěděli o jeho skonu jeho rodiče. Tragickou zprávu jí pak zavolali. Žena do dneška navštěvuje psychologa, který jí pomáhá se se ztrátou vyrovnat.