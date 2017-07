Virtuální památník připomíná vojáky, kteří přišli o život v misích i v ČR

„Památku vojáků, kteří padli a zemřeli ve službě za vlast, je třeba si neustále připomínat. Přinesli nejvyšší oběť, abychom my ostatní mohli normálně a svobodně žít,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

Právě před pár dny to byly tři roky, co po útoku sebevražedného atentátníka poblíž afghánského Bagrámu přišlo o život pět českých vojáků - David Beneš, Ivo Klusák, Libor Ligač, Jan Šenkýř a Jaroslav Lieskovan (o události jsme psali zde)



I jejich životy nové stránky IN MEMORIAM připomínají. Za projektem stojí vojenský historik a ředitel odboru pro válečné veterány Eduard Stehlík.



Společně s kolegyní Terezou Mrkvičkovou proto vytvořili „virtuální památník“, který obsahuje životopisy 37 válečných veteránů, jejich fotografie ze služby i civilního života, soupis absolvovaných zahraničních misí, seznamy udělených vyznamenání i snímky místa jejich posledního odpočinku.

„Do dnešního dne se do zahraničních misí zapojilo přes třináct tisíc mužů a žen. Nezištně nasazovali svůj život za uchování míru a přes dvě desítky z nich za to zaplatily cenu nejvyšší,“ konstatoval Stehlík.

Připomněl ale, že příslušníci české armády neumírali vždy jen na bitevním poli, daleko od domova. „Smrt si brala jejich mladé životy i při tragických nehodách, při náročném výcviku anebo v důsledku zákeřného onemocnění. I tito muži a ženy, kteří sloužili své zemi, jak nejlépe dovedli, si zaslouží, aby nikdy neupadli v zapomnění,“ řekl.

Zveřejněním životních osudů hrdinů, kteří si zaslouží úctu a společenské uznání, by chtěli autoři zvýšit povědomí společnosti o oběti vojáků a vojákyň a zároveň utrpení pozůstalých rodin. „Právě rodinám a hlavně pak dětem je tento projekt věnován, neboť bychom byli rádi, aby věděly, co jejich tatínek nebo maminka dokázali, a že my na ně nezapomínáme a jsme na ně hrdí,“ dodal Stehlík.