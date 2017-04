Rozmary počasí ničí letošní úrodu ovoce, sadaři bojují o každý květ

Právě mrazy mohou spálit pupeny nebo květy na stromech, chladné počasí a vítr zase odradí včely, které mají květy opylovat. Předpověď počasí navíc ovocnářům nenabízí v brzké době příznivé vyhlídky. Pro úrodu ovoce by tak kombinace tohoto počasí mohla být smrtící.

„Teď to bude boj o každý zdravý květ,“ říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Nikdo si ale zatím netroufne odhadnout, jak moc by mohlo počasí ohrozit letošní úrodu tuzemského ovoce. Rozhodnou následující týdny.

Největší škody ovocnáři očekávají zejména u meruněk a broskví, o něco menší škoda by pak měla postihnout třešně a na některých místech Česka také švestky a hrušky.

V případě jabloní, které jsou hlavním druhem ovoce u nás, pak podle Ludvíka pomrzlo dvacet až osmdesát procent poupat a květů. Záleží především na tom, kde konkrétní sad leží a jaké v něm byly vysazeny odrůdy.

„Ani to však u jabloní nemusí znamenat hospodářskou škodu. Bude velmi záležet, jaké bude počasí dál. Minimálně následující tři týdny ještě hrozí případné další mrazy. „Záleží na každé mrazivé noci, to může být nakonec pro úrodu jablek fatální,“ vysvětluje Ludvík.

Loni byla úroda horší

Ludvík odhaduje, že letošní ztráty by ale neměly být tak vysoké jako ty loňské. Ministerstvo zemědělství je tehdy vyčíslilo na zhruba čtyři sta milionů korun. Škody loni způsobil mráz, který koncem dubna poškodil sady hlavně na jižní Moravě, v mnoha případech až ze sta procent.

Také tento rok je na tom region jižní Moravy nejhůře. Ovocné stromy se v této lokalitě probouzí po zimě jako první z celé země a jsou proto na jarní mrazy nejchoulostivější.

Celkově by ale horší úroda neměla mít vliv na ceny. „Ceny by to nemělo příliš ovlivnit, i kdyby se neurodilo. Česká produkce ovoce, zeleniny i hroznového vína je nízká, ceny jsou pod přímým tlakem dovozu například z Itálie nebo ze Španělska. Výpadky naší produkce spotřebitel příliš nepozná, pokud neúrodu nevyužijí obchodníci k tomu, aby vyšroubovali cenu,“ míní Jiří Felčárek z Agrární komory.