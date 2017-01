Ovčáček stáhl na Sobotkovu žádost fotku s podpisem premiéra a jeho ženy

„Hodně zdraví a štěstí do roku 2017, děkujeme za příjemný novoroční oběd,“ napsal premiér do zámecké knihy a přidal i svůj podpis, stejně jako jeho žena Olga. Teď se ale údajně obává možnosti zneužití obou podpisů.

„Na žádost pana premiéra jsem z twitterového účtu stáhnul snímek zápisu premiérského páru v Pamětní knize zámku v Lánech. Loňský ponechávám,“ napsal k tomu ve čtvrtek na Twitteru Zemanův mluvčí. Loni stažení fotografie mluvčí vlády nepožadoval.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Na žádost pana premiéra jsem z twitterového účtu stáhnul snímek zápisu premiérského páru v Pamětní knize zámku v Lánech. Loňský ponechávám. odpovědětretweetoblíbit

„Zápisy významných návštěv v Pamětní knize zámku v Lánech - např. šlo o čínského a rakouského prezidenta - standardně uveřejňujeme. V případě premiérského páru tomu tak bylo i loni v lednu, v té době ovšem nezazněla žádná připomínka,“ upozornil ve čtvrtek Ovčáček.

„Zveřejnění a šíření fotky podpisů premiéra a jeho manželky po sociálních sítích nebylo odsouhlaseno, proto jsem požádal o stažení fotek. Jsem rád, že žádosti mluvčí pana prezidenta vyhověl a v této věci došlo k nápravě,“ uvedl rovněž na sociální síti Twitter mluvčí vlády Martin Ayrer.

Martin Ayrer (Twitter) @MartinAyrer 2/2: Jsem rád, že žádosti mluvčí pana prezidenta vyhověl a v této věci došlo k nápravě. odpovědětretweetoblíbit

Premiér ani prezident, jejichž vztahy jsou dlouhodobě napjaté, průběh novoročního setkání dosud osobně nekomentovali. Úřad vlády pouze v pondělí po setkání vydal strohou tiskovou zprávu. „Diskuse se během oběda týkala jak rodinných, tak politických témat, včetně očekávaných událostí, které doma a v zahraničí přinese rok 2017,“ uvedl Úřad vlády. Mluvčí prezidenta jako obvykle zveřejnil menu novoročního oběda a k tomu několik fotografií.

Nejsilnější poselství ke vztahu premiéra a prezidenta zaznělo už den před tím v ČT, když Sobotka řekl, že bude-li mít Zeman zájem obhajovat svůj post, bude jeho jméno součástí vnitrostranického referenda ČSSD. Pokud ho Zeman vyhraje, bude to podle Sobotky vedení strany respektovat a bude jeho zvolení podporovat. Premiér totiž za zásadní považuje volby do Poslanecké sněmovny a chce se soustředit na to, aby se pokusil obhájit vítězství sociální demokracie.