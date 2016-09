Týden placeného volna pro tatínky. Poslanci podpořili zavedení „otcovské“

Muži by mohli podle novely nastoupit na týdenní volno do šesti týdnů po narození potomka. Pokud odváděli nemocenské pojištění, dostávali by z něj sedmdesát procent vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvedlo, že otcovská má posílit vazbu rodičů s potomkem a motivovat muže, aby se do péče víc zapojili.

V Česku se ročně rodí kolem 100 000 dětí. Otcovská by ročně vyšla na 630 až 800 milionů korun. Stát by přišel o 72 až 93 milionů na daních.

Nárok na otcovskou by měli mít muži, kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud. Volno by měli dostat i tehdy, pokud je žena s potomkem v nemocnici.

Na sirotčí důchod by mohlo podle návrhu dosáhnout víc dětí. Ministerstvo uvádí, že se tak „zmírní tlak“ na poskytování dávek, a to zhruba u 4 300 sirotků. Penzi by měli mít šanci získat, pokud jejich zemřelému rodiči nebylo ani 28 let a platil v posledních deseti letech aspoň rok sociální odvody či pokud jejich rodiči bylo nad 38 let a platil v posledních 20 letech odvody aspoň dva roky. Podle odhadů by náklady mohly dosáhnout 300 milionů korun ročně.

Minimální sirotčí důchod letos činí 2 748 korun měsíčně, od ledna by se měl zvýšit. V letošním prvním čtvrtletí průměrná sirotčí penze dosahovala 5 875 korun.

Dobrovolní hasiči, pokud onemocní kvůli nasazení, budou mít podle předlohy nárok na stoprocentní nemocenskou. Dostávali by tak při nemoci či úrazu při zásahu a také v karanténě z nemocenské celý svůj vyměřovací základ, tedy jako profesionální hasiči. Dopad na státní rozpočet by měl být minimální.

Souhlasíte se zavedením týdenní placené dovolené pro otce?