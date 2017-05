S Babišem se diskutovalo jako ve čtvrté cenové, postěžoval si Jurečka

Podle Jurečky by nový ministr financí, kterým by se měl stát poslanec Ivan Pilný, měl umět vytvořit kompromis. „Musí být dobrým komunikátorem, u Andreje Babiše mi chyběla určitá forma komunikace. Jednání s ním vypadala jako diskuse v hospodě čtvrté cenové skupiny,“ prohlásil.

Podle ministra životního prostředí Richard Brabce (ANO) se na Andreje Babiše vedla „neuvěřitelná štvanice“ a zopakoval, že je podle něho nejlepším ministrem financí od roku 1989. Končící vládní krizi považuje za šarádu, kterou si koalice mohla ušetřit.

„Problém byl v tom, že pan premiér tenkrát na počátku května nedal návrh na odvolání pana ministra Babiše údajně z důvodu, aby z něj neudělal mučedníka. Premiér se ani nepokusil dohodnout s koalicí,“ kritizoval Brabec v OVM.

„Chápu pana premiéra, že šlo o určitou fintu,“ podotkl exministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Leoš Heger a dodal: „Národu je jasné, že měl (Babiš) odejít sám mnohem dříve. Možná už v době Čapího hnízda.“

Zeman by kvůli kauzám neměl znovu kandidovat, tvrdí Jurečka

Diskuse se stočila na polemiku ohledně spojenectví mezi Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem. Místopředseda ANO Brabec to odmítl a upozornil, že podle jeho názoru by jeho strana měla v přímé volbě prezidenta postavit vlastního kandidáta, který by se postavil Zemanovi. Uvnitř ANO o tom proběhne referendum během léta.

Také lidovci jsou podle Jurečky připraveni ve spolupráci se Starosty navrhnout společného kandidáta do přímé volby hlavy státu. Šéf strany Pavel Bělobrádek již dříve řekl, že nepředpokládá, že by sjezd někoho nominoval. Jurečka by si přál, aby ještě svůj vztah ke kandidatuře zvážil bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart.

Prezident Miloš Zeman by podle Jurečky neměl znovu kandidovat. Nevadí mu prezidentovo zdraví, ale jeho kauzy. „S takto závažnými pochybeními si myslím, že tato země si zaslouží lepšího prezidenta,“ řekl v neděli Jurečka. Poukázal na kauzu s hledáním článku Ferdinanda Peroutky nebo „vtípky“ prezidenta s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na téma likvidace novinářů.